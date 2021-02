Navaľného spolupracovník vyzýva na protivládne demonštrácie

Blízky spolupracovník Alexeja Navaľného Leonid Volkov vyzval vo štvrtok priaznivcov uväzneného kritika Kremľa, aby sa pripojili k protivládnym demonštráciám po tom, čo polícia na nedávnych celonárodných zhromaždeniach zadržala približne 10.000 ľudí. Uviedla to agentúra AFP.

Volkov počas priameho prenosu na videoportáli YouTube uviedol, že Navaľného spolupracovníci sa pokúsia zorganizovať niekoľko demonštrácií, no „nie každý týždeň“. Namiesto toho prisľúbil, že ich „poriadne zorganizujú a na jar a v lete ďalšie veľké uskutočnia“.

Navaľnyj krátko predtým apeloval na svojich priaznivcov, aby prekonali strach a zbavili Rusko „hŕstky zlodejov pri moci“. Ide o jeho prvé obšírnejšie vyjadrenie po tom, čo ho súd v utorok poslal do väzenia.

Navaľnyj na Instagrame napísal, že tí, čo sú pri moci, si ju môžu udržať, iba ak sa Rusi budú i naďalej báť. „Ale my, prekonajúc strach, môžeme zbaviť našu vlasť hŕstky zlodejov pri moci. Urobme to. Musíme to urobiť,“ uviedol.