Remišová nerozumie postupu premiéra

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová nerozumie postupu predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO). Ten vo štvrtok skonštatoval, že by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii neotváral a neplánuje sa zúčastňovať na rokovaniach o tejto téme. Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany. Remišová zároveň pre TASR uviedla, že na premiérovom mieste by sa sústredila na celkovú koordináciu procesov.

„Neviem, prečo takto pán premiér postupuje. Riešenie súčasnej krízy je v celej Európe najväčšou výzvou za dlhé desaťročia a najdôležitejšou úlohou vlády. Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister zdravotníctva nemá kompetenciu robiť. Stále napríklad nie je dostatočne zabezpečená spolupráca so zamestnávateľmi a samosprávou, ani predvídateľné prijímanie rozhodnutí. Rovnako je dôležité očkovanie, vďaka ktorému by sme mali do konca marca zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších obyvateľov,“ uviedla Remišová v reakcii pre TASR.

Matovič v relácii Rádia Expres povedal, že na rokovaní o otváraní škôl sa nezúčastňoval, ani to neplánuje. „Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali,“ doplnil šéf vládneho kabinetu.

Od pondelka (8. 2.) sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.