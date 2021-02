Premiér by školy a škôlky ešte neotváral, pri rozhodovaní byť nechce

„Spolieham sa na rozumnú dohodu v rámci koalície. Keby to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil. Ja by som sa obával v čase, keď nám výrazne naberá britská mutácia, čokoľvek uvoľňovať,“ uviedol predseda vlády.

Matovič hovorí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje. „Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali,“ doplnil šéf vládneho kabinetu.

Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ).

Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informovali o tom v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.