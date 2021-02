Pedagógovia si myslia, že otvorenie škôl povedie k ďalšiemu šíreniu nákazy

Pre TASR to uviedla viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov (SKU) Soňa Puterková s tým, že pedagógovia sa tým cítia ohrození.

„Ak chceme mať bezpečnú výuku v školách na dlhšie obdobie ako jeden týždeň, jediným východiskom je prednostné očkovanie zamestnancov v školách,“ uviedla Puterková. Ako doplnila, všetkým je jasné, že situácia dlhodobo zatvorených škôl je zlá pre všetkých, najmä pre samotných žiakov. SKU vníma aj zložitú situáciu v rodinách, v ktorých rodičia pracujú z domu. „Veľmi bolestivo sa celej spoločnosti dotýka situácia detí, ktoré nemajú možnosti dištančného vzdelávania a v období zavretých škôl prakticky vypadli zo školskej dochádzky,“ poznamenala viceprezidentka SKU.

Dištančná výuka podľa Puterkovej síce nenahrádza klasickú v plnom rozsahu, ale v aktuálnej epidemiologickej situácii a lockdowne „je to najlepšie z možných riešení.“ Otváranie škôl je, ako tvrdí Puterková, politické rozhodnutie, ktoré sa však vždy musí opierať o analýzy a názory odborníkov a nemá podliehať tlakom verejnosti.

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál stredných škôl.

Rozhodnutie o prípadnom uzatvorení škôl a školských zariadení je plne v kompetencii regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie budú rozhodovať na základe epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti.