Profesionálny šport COVID automat nestopne, potvrdil Krajčí

Zavedenie COVID automatu by nemalo znamenať stopku pre profesionálne športové ligy. Potvrdil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

„Nemyslím si, že sa to stopne. Profesionálne ligy podľa mňa pôjdu ďalej. Hráči sú pretestovaní, mnohí prekonali to ochorenie, je to bez divákov, je to ich profesia, ich zamestnanie, tak ako aj iní chodia do zamestnania, tak aj títo ľudia budú chodiť do svojho zamestnania a realizovať športové činnosti,“ povedal Krajčí.

Podľa schváleného COVID automatu, ktorý sa do praxe zavedie od pondelka (8. 2.), je v čiernej fáze profesionálny šport zakázaný. Pri zlepšení situácie sa má hrať bez divákov.