Smer-SD: Deti sa mali vrátiť do škôl už 11. januára a nie tesne pred prázdninami

Deti sa mali vrátiť do škôl už od 11. januára, tvrdí opozičná strana Smer-SD. Do prezenčnej výučby mali byť podľa nej zaradení aj žiaci 9. ročníkov. Výhradu má strana aj k testovaniu, ktoré budú musieť zabezpečiť zriaďovatelia. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ján Mažgút.

„Zastávame názor, že deti patria do škôl, samozrejme, pri veľmi zodpovednom dodržiavaní všetkých hygienických opatrení. Ich návrat sa však mal uskutočniť už od 11. januára 2021 a nie tesne pred jarnými prázdninami," skonštatoval Mažgút v stanovisku. Strana poukázala tiež na to, že deviataci sa prezenčne vyučovať nemajú, hoci ich čaká testovanie - monitor, respektíve talentové a prijímacie skúšky na stredné školy. Vláda na utorkovom (2. 2.) rokovaní schválila aktualizáciu COVID automatu. Sprísnením niektorých parametrov v čiernej fáze podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) chcela umožniť návrat detí do škôl. Od pondelka 8. februára sa tak otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl, a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť.