Klub 500 nesúhlasí so snahou vlády o kontrolu kritickej infraštruktúry

Vládou schválený návrh zákona, ktorý by mal obmedziť prevody firiem z takzvanej kritickej infraštruktúry, zasahuje do ústavou garantovaných práv. Ide o riešenie, ktoré by malo negatívny dosah na podnikateľské prostredie a prinieslo by so sebou množstvo sporov, uviedol v stredu Klub 500, ktorý združuje najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

„Ochrana strategických podnikov má význam, nie však za cenu extrémnych, nepremyslených a neprediskutovaných riešení, ktoré neprimerane zasahujú do ústavou garantovaných práv,“ uviedol Klub 500. Návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre nečakane prerokoval kabinet Igora Matoviča (OĽANO) v pondelok (1. 2.) a navrhol ho schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.

Zamestnávateľom sa okrem iného nepáči, že vláda o návrhu nediskutovala so zástupcami dotknutých segmentov a podľa Klubu 500 schválila návrh, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do ústavou garantovaných práv. „Vláda opäť porušila legislatívne pravidlá, keď o návrhu nebolo vedené riadne pripomienkové konanie. Zároveň využila skrátené legislatívne konanie, čo koaličné strany za predchádzajúcich vlád samy tvrdo kritizovali a čo je nepochybne v rozpore s programovým vyhlásením vlády,“ upozornil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Vládou schválená novela zákona o kritickej infraštruktúre navrhuje podľa zamestnávateľov extrémne riešenia, ktoré nie sú v Európskej únii bežné. Prevod vlastníctva firiem má byť podmienený súhlasom vlády už pri ich päťpercentnom podiele, a to aj v rámci EÚ. „Ide o nekvalitnú a narýchlo pripravenú novelu, ktorá zasahuje do nedotknuteľnosti vlastníckych práv, je podľa nášho názoru v rozpore s právom EÚ a aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,“ zdôraznil Gregor.

Klub 500 upozornil, že súhlasu vlády podlieha aj prevod vlastníckych práv osôb, ktoré majú nepriamu účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach a ktoré sú napríklad obchodované na svetových burzách. Pokiaľ by bola novela schválená, poškodí to podľa podnikateľov Slovensko pred investormi a takto nastavené podmienky budú predmetom súdnych sporov.

Podmienenie dochádzky do práce pravidelným testovaním je podľa klubu 500 neprijateľné

Na pravidelné plošné testovanie zamestnancov na týždennej báze nie je dôvod, chýbajú zdravotníci, dostatok mobilných odberných miest, ako aj digitálny objednávkový a informačný systém. Podmienka dochádzania do práce iba s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní je neprijateľná, uviedol v stredu Klub 500. Slovensko sa od pondelka (8. 2.) bude riadiť COVID automatom, ktorý testovanie v čiernej a bordovej fáze vyžaduje.

„V tejto súvislosti Klub 500 poukazuje na ústavné princípy proporcionality (primeranosti), ktoré znamenajú, že obmedziť práva a slobody možno, len ak je to nevyhnutné a primerané cieľu,“ uviedol Klub 500. Podnikatelia združení v klube upozornili, že ak sa dá cieľ dosiahnuť inými primeranejšími opatreniami s menšími dôsledkami, majú sa využiť tie. „Opatrenia majú byť vhodné, potrebné a primerané. Z pohľadu Klubu 500 je zavedenie podmienky pravidelného plošného testovania v rozpore s ústavným princípom proporcionality,“ uviedli zamestnávatelia.

Klub 500 zdôraznil, že nie je proti testovaniu ako takému. Firmy zabezpečujú testovanie svojich zamestnancov na dobrovoľnej báze už od leta minulého roka. Klub 500 však žiada, aby bolo testovanie na Slovensku, tak ako v okolitých krajinách, dobrovoľné a aby k tomu štát vytvoril dostatočnú sieť testovacích kapacít. „Základným predpokladom epidemiologických opatrení musí byť vytvorenie a udržanie dostatočného počtu testovacích kapacít až do celkového ukončenia pandémie ochorenia COVID-19 na dobrovoľné testovanie pre obyvateľov v blízkosti ich miesta bydliska, výkonu práce, prípadne v blízkosti športovísk,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podnikatelia upozornili na dôležitosť prevencie v boji proti pandémii nového koronavírusu. Vláda by podľa ich mala namiesto zákazov robiť osvetu pre obyvateľov, ako si posilňovať imunitu, mala by vyzývať na pobyt v prírode, otvoriť športové areály, mohla by obyvateľom distribuovať výživové doplnky a vitamíny a hlavne by mala zrušiť „nezmyselné zákazy“. Klub 500 doručil členom vlády svoje návrhy, ktoré nazval Desatoro pre zásadné zlepšenie situácie na Slovensku.