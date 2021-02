Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu rozhodnúť o zatvorení škôl

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v stredu informoval, že situácia v regiónoch sa líši a v prípade rozhodnutia RÚVZ a zhodnotenia nepriaznivej epidemiologickej situácie nemusí byť škola otvorená. „To znamená, že keď od 8. februára spúšťame školskú prevádzku, spúšťame do platnosti aj školský semafor, ktorý fungoval od začiatku roka. To znamená, že ak niekde bude situácia vážna a niekde už aj je, tak RÚVZ môže v danom meste alebo okrese prerušiť vyučovanie, tak ako sa to stalo už v minulosti,“ vysvetlil minister.

Od pondelka 8. februára sa otvoria materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené budú tiež základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál stredných škôl.