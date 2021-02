Poľsko pre kauzu Navaľného vyzýva na tvrdý postoj voči Rusku

Rozhodnutie súdu v prípade ruského opozičného politika Alexeja Navaľného dokazuje, že situácia v oblasti ľudských práv a demokratických slobôd v Rusku sa zhoršuje. Demokratický svet by z toho mal vyvodiť správne závery, uviedol v rozhovore pre agentúru PAP poľský politik Krzysztof Szczerski.

Upozornil na „vnútornú rozporuplnosť situácie, keď politici EÚ vyzývajú ruské orgány, aby zmenili svoju politiku, a zároveň túto moc financujú, napr. prostredníctvom projektu Nord Stream 2“.

„Nemôžete požadovať zmenu politiky a zároveň túto politiku financovať investíciami, ktoré vedú k dlhodobým zmluvám, ktoré zvyšujú závislosť Európy od ruského plynu,“ vyhlásil pre PAP Szczerski, ktorý do 4. januára zastával funkciu šéfa prezidentskej kancelárie a následne bol prezidentom Andrzejom Dudom poverený funkciou splnomocnenca pre zriadenie Úradu pre medzinárodnú politiku prezidenta Poľskej republiky.

Podľa Szczerského sú potrebné sankcie, ktoré budú reálnym prejavom nesúhlasu s politikou Kremľa.

Szczerski v stredu v rozhovore pre PAP zdôraznil, že „každá aktivita Európskej únie v kontaktoch s Ruskom by mala mať jediný cieľ: oslobodenie Alexeja Navaľného a kroky vedúce k dodržiavaniu ľudských práv a demokratických slobôd v Rusku“.

Poľský minister poznamenal, že táto premisa platí aj pre avizovanú návštevu šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella v Moskve.

Ak sa má táto návšteva uskutočniť, mala by byť venovaná len prípadu Alexeja Navaľného, nemala by byť „zámienkou pre rozhovor o návrate k pravidelným, normálnym kontaktom medzi Európskou úniou a Ruskom“.

Szczerski zdôraznil, že „za súčasných okolností by bol taký reset veľmi veľkou politickou chybou.“

Demokratický svet by podľa Szczerského mal prijať „reálne kroky na vyjadrenie nesúhlasu s ruskou politikou“. Uviedol, že „je potrebný balík sankcií, ktoré by nemali byť symbolické, ale mali by reálne ukazovať“ na nesúhlas euroatlantického spoločenstva s ruskou politikou. Dodal, že „musí ísť o rozhodnutia, nie len výzvy“ na adresu Ruska.

Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že „Alexej @navalny sa stal obeťou politického prenasledovania, ktoré porušuje základné zásady právneho štátu“. Šéf poľskej diplomacie vyzval ruské úrady, aby prepustili Navaľného a prestali s uplatňovaním represívnych opatrení proti jeho podporovateľom.