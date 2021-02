Bratislava začína pripravovať víkendové plošné testovanie, očakáva veľký nápor

Mesto Bratislava začína pripravovať víkendové plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že nápor ľudí na testy môže byť veľký a prispeje k nemu aj otvorenie škôl. Bratislavčanov preto požiadal, aby si záujem o testovanie rozložili v čase.

Primátor odporúča ľudom, ktorí majú možnosť, aby ešte pred víkendom využili niektoré z existujúcich mobilných odberových miest (MO) v Bratislave. Upozornil zároveň, že väčšina MOM s rezervačným systémom už nemá na najbližšie dni voľné termíny, je však aj 14 MOM, ktoré rezerváciu vopred nevyžadujú. „Kto nepotrebujete test na cestu do práce už v pondelok alebo utorok (8. – 9. 2.), odložte si testovanie až na začiatok budúceho týždňa,“ vyzval Vallo. K existujúcim trvalým MOM majú podľa primátora v nasledujúcich dňoch pribudnúť ďalšie, ktoré aktuálne čakajú už len na podpis zmluvy ministerstvom zdravotníctva. V Bratislave by tak malo byť počas celého týždňa dostatok trvalých MOM na pravidelné pretestovanie minimálne 100.000 obyvateľov týždenne.

„Pre všetkých ostatných, ktorí potvrdenie o antigénovom teste budú potrebovať neodkladne, sa spolu s mestskými časťami budeme snažiť zabezpečiť dostatok odberových miest počas víkendu. Zoznam týchto miest budeme postupne zverejňovať na covid.bratislava.sk,“ skonštatoval Vallo s tým, že magistrát aj teraz zriadi odberové miesta vo vozidlách MHD s osvedčeným rezervačným systémom. Počet týchto miest bude mesto zvyšovať podľa záujmu. Prvých 5000 voľných slotov na testovanie zverejní samospráva už v stredu.

„Potvrdenie o antigénovom teste bude pre náš pohyb aj v ďalších dňoch dôležité, nepodriaďme mu však všetko. Zvlášť nie našu vlastnú bezpečnosť pri testovaní,“ upozornil Vallo. Víta, že štát aktualizoval COVID automat. Bol by však rád, ak by informácie o prepínaní z jednej fázy do druhej prichádzali včas, aby sa mohli samosprávy, ale aj obyvatelia na nové pravidlá pripraviť. „Nateraz to vyzerá, že hlavnou agendou samospráv bude aj na budúce týždne testovanie,“ poznamenal Vallo.