Linhart: Zákon by nemal umožniť reťazcu nakúpiť potraviny pod náklady výrobcu

Zákon by nemal umožňovať nakupovať reťazcu potraviny pod náklady výrobcu. Uviedol to vo vyhlásení na sociálnej sieti poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie Sme rodina Patrick Linhart k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorá je momentálne prerokúvaná v parlamente.

„Nemyslím si, že by retailový reťazec mal mať možnosť nakupovať potravinové produkty pod výrobné náklady výrobcu. Osobne, keď niekde vidím reklamu, že reťazec oslavuje nejaké jubileum, s potravinovými produktmi za minimálne ceny, tak mi 'trhá žilou'. Viem totiž, že výrobca tohto produktu bol okradnutý o zisk a musel produkt vyrobiť a predať pod cenu, čiže so stratou,“ priblížil Linhart.

Poslanec si nemyslí, že by sa novela zákona o neprimeraných podmienkach v tomto znení mala v parlamente prijať. „Nemyslím si, že by malo byť dovolené, aby sa niečo takéto dialo. Myslím, že pán (minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján, pozn. TASR) Mičovský (OĽANO) by mal dávať pozor, čo predkladá do parlamentu,“ podčiarkol.

Novelu zákona treba podľa Linharta prepracovať. „Kolegovia (v NR SR, pozn. TASR) nepodporte tento návrh zákona tak, ako momentálne je. Poctiví slovenskí výrobcovia potravín si zaslúžia spravodlivú plácu. Podmienky (v obchode s potravinami, pozn. TASR) by mali byť vyrovnané, jednak pre obchodný reťazec, tak aj pre výrobcu potraviny. Výrobca by nemal byť finančne likvidovaný,“ dodal Linhart.