Video z demonštrácie pochádza z Petrohradu, nie z Holandska či Nemecka

Viac ako 5500 ľudí zdieľalo video, ktoré podľa popisu malo byť nakrútené počas protestov zameraných proti pandemickým opatreniam v Nemecku či v Holandsku. Video pritom zachytáva demonštráciu za prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v Petrohrade z 23. januára 2021. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Stránka Chemtrails Slovensko zdieľala 27. januára 2021 príspevok s popisom „V Holandsku a Nemecku obrovské demonštrácie proti kovidovému fašizmu, o ktorých vás samozrejme RTVS nepovažuje za vhodné informovať. V rámci zahraničného spravodajstva sa nanajvýš dozviete úžasnú informáciu o problémoch britskej kráľovnej s platničkami“. Súčasťou príspevku bolo 20-sekundové video, na ktorom vidno ulicu plnú demonštrantov. Totožné video s tým istým popisom zdieľala aj facebooková stránka allinfo.sk.

Príspevky vytvárali dojem, že demonštrácia, o ktorej vraj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovensko (RTVS) nemá informovať, sa konali v Nemecku či v Holandsku.

Nie je to pravda. Video nakrútili 23. januára 2021 v Petrohrade, pričom protestujúci nevyšli do ulíc protestovať proti nariadeniam spojených s pandémiou ochorenia COVID-19, ale na podporu ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného.

Reverzným vyhľadávaním pomocou nástroja InVID agentúra AFP našla pôvodné video na twitterovom účte používateľky @samkova_ann, uverejnené 23. januára. Presné miesto, odkiaľ bolo video nakrútené, AFP lokalizovala aj pomocou Google Street View a Yandex Maps. Video bolo nakrútené z balkóna na druhom poschodí domu na adrese „Nevsky Avenue, 22/24, St Petersburg, Russia, 191186“.

Dňa 23. januára 2021 sa v Rusku konali masívne protesty na podporu prepustenia Navaľného, ktorého 17. januára zatkli po tom, ako priletel z liečenia v Nemecku späť do Ruska.

Holandská vláda nariadila 22. januára zákaz vychádzania od deviatej hodiny večer do pol piatej ráno, ktorý má trvať najmenej do 10. februára, aby obmedzila šírenie ochorenia COVID-19. V reakcii na toto nariadenie vyšli do ulíc stovky mladých ľudí vo viacerých holandských mestách, ktorí niekoľko nocí po sebe páchali aj násilnosti. Niektorých z nich už aj odsúdili.

Situácia v Nemecku v posledných týždňoch neprerástla do masívnych anticovidových protestov. Za zmienku stojí protest v Stuttgarte z 27. januára, pri ktorom zhruba 300 vodičov vytvorilo kolónu tiahnucu sa mestom, a protest v Berlíne z 31. januára, ktorého sa podľa denníka Tagesspiegel zúčastnilo okolo 600 demonštrantov. Keďže tieto zhromaždenia neboli ani rozsiahle, ani nedochádzalo k rozsiahlym násilnostiam, neboli pokrývané slovenskou tlačou.

Nie je však pravda, že o násilnostiach v Holandsku slovenské médiá neinformovali. Napríklad Aktuality.sk vydali v týždni od 20. do 27. januára päť správ o protestoch v Holandsku, denník SME uverejnil štyri články.

Aj slovenské verejnoprávne médiá informovali o protestoch. O protestoch v Holandsku AFP našla napríklad rozhlasový vstup RTVS z 26. januára alebo správu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) z 24. januára.

AFP kontaktovala Viliama Hauzera, vedúceho zahraničnej redakcie spravodajstva RTVS. Ten uviedol, že vo večernom spravodajskom vysielaní RTVS sa správa o protestoch „nekonvenčného myslenia“ v Nemecku, ako si nemeckí anticovidoví demonštranti hovoria, objavila naposledy 10. decembra 2020.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová pre AFP poskytla nasledujúce stanovisko: „RTVS sa ostro ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam, že v rámci spravodajstva neinformuje korektne o zahraničnom dianí a dištancuje sa od tvrdení hoaxu, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. RTVS sa snaží informovať verejnosť o aktuálnom dianí v našej krajine aj v zahraničí vyvážene a nestranne“.

O protestoch na podporu Navaľného, ktoré sa 23. januára konali v mnohých ruských mestách, verejnoprávna televízia informovala v ten istý deň v hlavných večerných správach.