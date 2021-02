Česko nakúpi liek na COVID-19 od spoločnosti Eli Lilly

Liek s názvom Bamlanivimab má obmedziť množstvo vírusu v tele, a zamedziť tak ťažšiemu priebehu choroby.

Babiš povedal, že Česko už objednalo prvú zásielku. Nespresnil však, kedy by mal liek do Česka doraziť, ani v akom množstve. „Pomôže pacientom v prvom štádiu nákazy, aby sa nedostali na jednotku intenzívnej starostlivosti. Znižuje to riziko až o 80 percent,“ uviedol premiér, ktorého citoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.

Bamlanivimab funguje na báze monoklonálnych protilátok, ktoré sa vyrábajú v laboratóriu a majú vírus zneškodniť tým, že ho napadnú na pevne definovanom cieli. V USA liek schválil pre núdzové používanie Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Ako prvý členský štát EÚ nasadilo tento liek Nemecko. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva štúdie ukazujú, že by podávanie tejto protilátky mohlo pomáhať pri obmedzovaní množstva koronavírusu v tele, čo by malo pozitívny vplyv na priebeh choroby. Okrem Nemecka sa tento prípravok používa aj v USA, Kanade a Maďarsku.

Česko sa usiluje vyrokovať aj nákup lieku od firmy Regeneron, ktorý funguje na rovnakom princípe ako Bamlanivimab.

Bývalý minister zdravotníctva a Babišov poradca Roman Prymula sa domnieva, že protilátkové lieky sú teraz jedinou skutočne účinnou metódou, ako liečiť ochorenie COVID-19. Podľa neho existujú štúdie, ktoré hovoria o účinnosti 80 percent i viac, povedal.

Preparát od spoločnosti Eli Lilly sa podľa Prymulu podáva ľuďom, ktorí už pre COVID-19 boli hospitalizovaní a hrozí im, že budú mať závažný priebeh choroby a budú potrebovať podporu dýchania. Liek by mal zabezpečiť, že človek neskončí na umelej pľúcnej ventilácii.