V týchto okresoch treba na vstup do zariadení negatívny test

Od stredy do nedele (7. 2.) potrebujú obyvatelia viacerých okresov na vstup do zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, negatívny PCR alebo antigénový test vykonaný najneskôr od 27. januára. Výnimku z testu majú deti do desať rokov alebo ľudia nad 65 rokov. Platia aj ďalšie výnimky. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Nariadenie sa týka okresov Dunajská Streda, Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Šaľa, Komárno, Revúca, Galanta, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Žarnovica, Medzilaborce, Košice – okolie, Nové Zámky, Trebišov, Rožňava, Krupina, Malacky, Pezinok, Žiar nad Hronom, Poltár, Trnava, Bytča, Senec, Humenné, Košice, Snina, Detva, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Prievidza a Zvolen.

Vyhláška stanovuje, že aj vstup do priestorov zamestnávateľa je v spomínaných okresoch podmienený negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného od 27. januára. Zákaz sa netýka zamestnancov, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali v posledných troch mesiacoch.

Výsledok testu alebo iný doklad, ktorý oprávňuje vstup do prevádzok alebo do priestorov zamestnávateľa, musia ľudia na požiadanie predložiť a prevádzkovatelia, respektíve zamestnávatelia, majú oprávnenie doň nahliadnuť.

Negatívny test netreba pri vstupe do predajní potravín, drogérie či lekární. Ďalšie výnimky upravuje vyhláška hlavného hygienika SR.