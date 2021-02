Video: Smetiar si zo snehuliaka urobil fackovacieho panáka, v práci na to doplatil

Britského smetiara prepustili z práce po tom, ako sa na internete objavilo video, ktoré ho zobrazuje pri výkone služby. Zamestnanec si pri odstraňovaní odpadu v meste Hereford krátil čas kopaním do snehuliaka, čo sa však nepáčilo vedeniu.

Záznam zobrazuje muža v oranžovej uniforme, ako niekoľkými kopmi zničil trojposchodového snehuliaka. Po jeho útoku z neho ostala len polovica pôvodnej veľkosti. Snehuliaka postavili deti z okolitých ulíc.

Svedkom neľútostného skopnutia snežného muža bol aj 3-ročný Joseph, ktorého mama Sophie Taylorová pre portál Hereford Times uviedla, že syn pravidelne z okna máva smetiarom. „A potom toto spraví pred jeho očami,“ hovorí Taylorová o smetiarovi.

Matka pre magazín Mirror uviedla, že jej syn sa pri pohľade na deštrukciu svojho výtvoru rozplakal. „V utorok ku mne prišiel s plačom. 'Smetiar mi rozbil snehuliaka,' povedal, a začal napodobňovať jeho výkopy,“ spomína Taylorová.

Britský Mirror oslovil aj smetiara, ktorého medzičasom prepustili zo zamestnania, no ten neprejavil žiadnu ľútosť. Podľa vlastných slov chlapcovi postaví nového snehuliaka, ak si to rodina žiada, no žiadnu vinu necíti.

„Nemyslím, že sa musím ospravedlňovať,“ uviedol 19-ročný Callum Woodhouse. „Jeho rodina vedela, že tam nebude navždy.“ Woodhouse ešte dodal, že snehuliak mu blokoval cestu ku kontajnerom. „Chcel som ho kopnúť, lebo mi nenapadlo, že by to mohlo niekoho zraniť,“ uviedol Woodhouse pre Mirror, ktorý dodáva, že mladík sa čoskoro stane otcom.