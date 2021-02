Video: Policajti napadli a spútali 9-ročné dievča, tieto zábery im zaručili vyhadzov

Dvaja príslušníci policajného zboru v meste Rochester (štát New York) boli privolaní do domácnosti, z ktorej hlásili pokus o samovraždu 9-ročného dievčaťa a jej pokus o vraždu matky.

Po príchode policajtov na miesto sa dievča pokúsilo utiecť. Zo záberov zaznamenaných kamerou pripevnenou na uniforme policajta vyplýva, že príslušník sa za ňou rozbehol v snahe zastaviť ju. Do scény nakoniec vtrhla matka, ktorá sa s dcérou začala hádať.

Magazín People cituje vyjadrenie polície, podľa ktorého sa dievča snažilo uniknúť pred policajtmi a začalo ich kopať. Následkom toho musela polícia použiť silu, a neplnoletú pritlačila na zem. Údajne z dôvodu „bezpečnosti maloletej a na požiadanie jej zákonnej zástupkyne“ polícia dievča spútala a usadila do zadnej časti policajného auta, kde mala počkať do príchodu záchranky. Dievča po celý čas kričalo „zavolajte otca“ a „prosím, pomoc“.

Z vyjadrenia zasahujúcich policajtov ďalej vyplýva, že dievčina si odmietla uložiť nohy na dlážku auta, kvôli čomu jej musela zasahujúca policajtka nastriekať do tváre slzný sprej.

Policajtka so slzným sprejom v záberoch, ktoré boli zverejnené na internete, dievčaťu hovorí: „Osprejujem ťa, aj keď to nechcem, takže sa posaď... máš poslednú príležitosť, inak ti do očí nastriekam sprej, tak sa začni správať.“

Asi po minúte sa ozval kolega, ktorý policajtku povzbudil: „Proste ju už osprejuj.“ Policajtka to nakoniec aj vykonala.

Vedúci Rochesterskej polície Andre Anderson pre People uviedol, že dieťa bolo po incidente prevezené do Rochesterskej všeobecnej nemocnice s drobnými zraneniami. Policajtov, ktorí v prípade zasahovali, prepustili po niekoľkých dňoch od zverejnenia incidentu.