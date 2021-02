Žalobcovia zo snemovne obvinili Trumpa z ťažkej zrady

Žalobcovia z americkej Snemovne reprezentantov v utorok predložili Senátu písomné stanovisko k impeachmentu exprezidenta Donalda Trumpa. Údajné podnecovanie na vzburu zo strany bývalého šéfa Bieleho domu v ňom označili za "zradu historických rozmerov". Informovala o tom agentúra AFP.

„Prezident Trump ťažkou zradou svojej prísahy podnietil násilnícky dav na útok na Kapitol Spojených štátov počas spoločného zasadania (Snemovne reprezentantov i Senátu), čo Kongresu bránilo potvrdiť Joea Bidena za víťaza prezidentských volieb,“ uvádza sa v dokumente, ktorý predložili demokratickí zákonodarcovia na čele s Jamiem Raskinom z Marylandu. Trumpovi podporovatelia do priestorov Kapitolu vtrhli 6. januára. Násilnosti si vyžiadali päť ľudských životov a desiatky zranených.

Ak by senátori neuznali Trumpa za vinného, podľa žalobcov by budúcich lídrov povzbudili v úsilí udržať sa pri moci akýmikoľvek prostriedkami. Takisto by to podľa nich naznačilo, že neexistuje „žiadna čiara, ktorú prezident nesmie prekročiť“. Američania by mali byť chránení „proti prezidentovi, ktorý vyvoláva násilie s cieľom rozvracať demokraciu“, dodali.

Trump sa má k predvolaniu vyjadriť v utorok o 12.00 h miestneho času (18.00 h SEČ), píše na svojej webovej stránke stanica CNN.

Ústavnú žalobu (impeachment) schválila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov 13. januára, len týždeň pred koncom Trumpovho mandátu. Očakáva sa, že proces v Senáte sa začne 9. februára.

Demokrati požadujú, aby bol Trump uznaný za vinného a bolo mu doživotne znemožnené obsadiť funkciu na federálnej úrovni. To by mu okrem iného zabránilo kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Stočlenný Senát, ktorý v procese impeachmentu plní úlohu súdu, musí žalobu schváliť dvojtretinovou väčšinou. K 50 demokratom by sa tak muselo pridať najmenej 17 republikánov.

Trumpovi právnici popreli, že exprezident podnecoval násilnosti v Kapitole

Právnici bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok popreli obvinenia, že Trump zohral úlohu pri podnecovaní násilností v Kapitole zo 6. januára. Proces impeachmentu voči exprezidentovi v Senáte je podľa nich protiústavný. Informovala o tom agentúra AP.

Trumpovi právnici v utorok predložili Senátu svoje stanovisko k ústavnej obžalobe voči exprezidentovi. Trump je obvinený z podnecovania na vzburu v súvislosti s jeho úsilím zvrátiť výsledky prezidentských volieb z 3. novembra.