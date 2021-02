Ako zabrániť púšťaniu farby v práčke: 6 tipov od expertov

Každý, komu nie je upratovanie cudzie, vie, že pri praní treba dbať na dôsledné delenie bielizne podľa farby. Svetlé perieme s bielym, tmavé s čiernym a farebné samostatne. Ak však chytíte do ruky sivé tričko a prihodíte ho k tmavej bielizni, môžete sa stretnúť s hotovou katastrofou, keď z práčky vyberiete zafarbený kúsok.

Oblečenie môžete pred zafarbením ochrániť hneď niekoľkými spôsobmi. V tomto článku vám prezradíme aj to, ako si poradiť s bielizňou, ktorá sa napriek všetkej snahe zafarbila.

6 spôsobov, ako zabrániť púšťaniu farby v práčke

Najlepší spôsob, ako ochrániť svetlé oblečenie pred sfarbením, je zabrániť púšťaniu farby z toho tmavého. To dosiahnete v prvom rade tak, že sa vyhnete prepĺňaniu práčky. Pri každej várke prania by vám v bubne mal ostať priestor približne o výške pästi.

Veľmi dôležité je tiež nastaviť správnu teplotu prania. Horúca voda si skvele poradí s baktériami a choroboplodnými zárodkami, a preto sa oplatí voliť ju pri praní osušiek, handier, utierok a iných látok, ktoré často prichádzajú do kontaktu so špinavými povrchmi. Ak sa ale primárne chcete vyhnúť zafarbeniu oblečenia, voľte radšej nižšiu teplotu. Pre stopercentnú istotu na práčke zvoľte šetrný program, napríklad na jemnú bielizeň.

Kľúčom k zachovaniu farieb a sviežosti bielizne v práčke sú tiež pracie prostriedky. Vyhnite sa chemikáliami nabitým pracím práškom a siahnite po starej klasike. Namiesto aviváže využite silu trošky obyčajného bieleho octu.

Oblečenie s výraznými farbami by ste nemali vôbec prať v práčke. Namiesto toho uprednostnite ručné pranie. Ak sa predsa len rozhodnete pre práčku, odevy perte spolu s bielizňou rovnakej alebo podobnej farby a použite tekutý prací prášok.

Čo sa týka najrizikovejších farieb, rozhodne k nim patrí červená. Ak teda periete červené kúsky, dávajte si mimoriadny pozor, aby ste ich nezmiešali s bielymi. Biele oblečenie by ste vždy mali prať samostatne, bez pridania akejkoľvek inej farby či odtieňa.

Ako zachrániť zafarbené oblečenie

Bohužiaľ, ak sa vám svetlé oblečenie pri praní zafarbí inou farbou, nemáte veľa možností, ako to napraviť. Môžete to skúsiť pomocou kryštalickej sódy – vyberte farbené oblečenie z práčky a nechajte v nej len biele kúsky. Nechajte ich oprať pomocou kryštalickej sódy, ktorá by im mala aspoň čiastočne vrátiť pôvodnú farbu.