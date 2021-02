Švédsko odporučilo vakcínu od AstraZenecy najmä pre ľudí vo veku do 65 rokov

Predstavitelia švédskeho zdravotníctva v utorok odporučili, aby sa novoschválená vakcína od spoločnosti AstraZeneca používala predovšetkým na zaočkovanie ľudí vo veku do 65 rokov. Dôvodom je, že nie je dostatok dôkazov o jej účinnosti u starších ľudí, informovala tlačová agentúra AFP.

Švédsky úrad verejného zdravotníctva (FHM) uviedol, že túto očkovaciu látku treba „v prvom rade“ ponúknuť ľuďom vo veku 18 až 65 rokov. Naopak, predtým schválené vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna by sa mali v prvom rade používať na zaočkovanie ľudí vo veku 65 rokov a viac.

Toto odporúčanie vo Švédsku nasledovalo po podobných krokoch v iných krajinách, napríklad Nemecku či Taliansku. Tie takisto odporučili, aby pri očkovaní starších ľudí mali prednosť iné vakcíny - hoci vakcínu od AstraZenecy schválila minulý týždeň Európska agentúra pre lieky (EMA) pre všetky vekové skupiny.

FHM však poznamenal, že EMA spomenula nedostatok dôkazov, ktoré by potvrdzovali účinnosť vakcíny medzi staršími ľuďmi.

„Neexistuje však nič, čo by hovorilo, že táto vakcína nemá ochranný účinok alebo že by mala negatívne účinky na tieto vekové skupiny,“ povedal na tlačovej konferencii šéf útvaru pre očkovacie programy pri FHM Sören Andersson.

Poznamenal tiež, že zmena v prioritizácii vekových skupín bude znamenať dočasný odklad plnenia švédskeho očkovacieho programu, avšak prichádzajú aj ďalší kandidáti na vakcíny a do Švédska smerujú veľké zásielky vakcín.

„Je to len dočasný nedostatok, ale vakcíny sú a my sa postaráme o to, aby sa využili tým najefektívnejším spôsobom,“ doplnil Andersson.

Švédsko s 10,3 milióna obyvateľov začalo proti ochoreniu COVID-19 očkovať 27. decembra a prvú dávku tam zatiaľ dostalo 256.978 ľudí.

Severská krajina tiež oznámila, že náhodné testovanie ukázalo, že zmutovaný variant, prvýkrát zistený v Británii a pokladaný za nákazlivejší, je zrejme už vo Švédsku rozšírený viac.

Z preverovaných 2220 pozitívnych testov na covid sa britský variant našiel v 250 vzorkách.