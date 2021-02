Zmeny v COVID automate: Podniky by mohli zostať otvorené aj v čiernej fáze

Aj v čiernej fáze COVID automatu by mohli zostať otvorené podniky. Pri uvoľňovaní opatrení by mali mať prioritu školy. Odporučiť by sa tiež mohlo nosenie respirátorov. Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová o tom informovala po utorkovom rokovaní pandemickej komisie. Zatiaľ však ide len o odporúčania, definitívne rozhodne vláda, ktorá zasadne v utorok večer.

„Dohodli sme sa, že COVID automat sa bude pravidelne prehodnocovať, pretože situácia sa dynamicky mení,“ priblížila Remišová. Dodala, že hovorili aj o zatváraní hraníc.

Témou utorkovej koaličnej rady má byť predlžovanie núdzového stavu a ďalšie opatrenia, ktoré budú platiť od 8. februára.

Zavedením „SMS priepustiek“ sa pandemická komisia podľa Remišovej nezaoberala. „Je úplne zbytočné takto rozčuľovať ľudí,“ komentovala návrh. Opatrenie nič podľa nej nerieši. Poukázala napríklad na to, že na Slovensku nie je povinné vlastniť mobil. Myslí si, že robiť by sa mohla radšej vysvetľovacia kampaň zameraná na dôležitosť dodržiavania opatrení.