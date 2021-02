Pozor na poľadovicu! Na väčšine územia sa začne tvoriť už v utorok večer

Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice platí podľa SHMÚ vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho. Platnosť prvostupňovej výstrahy je v Banskobystrickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji predbežne do stredy (3. 2.) do 10.00 h. V Košickom a Prešovskom kraji do stredy do 18.00 h.

V utorok od 21.00 h upozorňujú meteorológovia aj na vietor na horách, konkrétne v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. Výstraha platí predbežne do stredy do 5.30 h.

Rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť v nárazoch až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ spresnili meteorológovia.

Predbežne do stredajšej polnoci naďalej platí aj výstraha prvého stupňa pred tvorbou povodne v okrese Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava.