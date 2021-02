Závery z pandemickej komisie: Toto odporučila v prípade škôl

Pandemická komisia odporučila, aby boli školy prioritou a pozeralo sa na nich samostatne. V COVID automate by mali nastať zmeny a školy, ktoré boli v červenej fáze sa budú presúvať aj do čiernej fázy, v ktorej sa krajina nachádza v súčasnosti. V utorok po rokovaní pandemickej komisie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Verí, že v stredu (3. 2.) definitívne oznámia, ako to bude s otváraním škôl. Definitívny verdikt v súvislosti s otváraním škôl bude známy podľa jeho slov známy ešte v utorok.

Gröhling zopakoval, že z jeho strany je vôľa, aby sa od budúceho týždňa vrátili do škôl žiaci prvého stupňa základných škôl, materských škôl a posledných ročníkov stredných škôl. „Tam, kde nie je možné dištančné vzdelávanie, aby sme sa vzdelávali po šiestich,“ povedal Gröhling.

V súvislosti s vysokými školami minister povedal, že tie si vedia založiť mobilné odberové miesta a pretestovať svojich študentov, ktorí by na základe nejakého modelu mohli chodiť do škôl. Ako dodal, mohlo by to byť aj na začiatku letného semestra.

V súvislosti s prednostným očkovaním učiteľov nad 55 rokov minister povedal, že sa posunuli do siedmej fázy. „Pripravujeme na to samostatnú kampaň, aby sme učiteľov nejakým spôsobom presvedčili, aby sa dali očkovať,“ poznamenal šéf rezortu školstva.