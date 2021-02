Okamžité platby medzi bankami majú v SR fungovať od 1. februára 2022

Vláda rozšíri pomoc na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov

Prvá pomoc plus na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov by sa mala zvýšiť a rozšíriť. Oznámil to v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak.