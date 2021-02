Gröhling: Verím, že v pondelok sa školy neotvoria len pre prvákov a druhákov

Pred utorkovým rokovaním pandemickej komisie to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Verí, že v pondelok 8. februára sa školy neotvoria len pre prvý a druhý ročník.

„Máme množstvo argumentov, ktorými chceme presvedčiť kolegov na pandemickej komisii,“ zdôraznil. Je si vedomý toho, že je potrebné prísne hľadieť na epidemiologické riziká, musí sa však prihliadať aj na dôležitosť vzdelávania a dôsledky, ktoré pretrvávanie súčasného stavu môže mať na vzdelanosť detí.

Epidemiologička Henrieta Hudečková je v otázke otvorenia škôl od najbližšieho týždňa skeptická. „Neviem si to reálne predstaviť, no musíme to urgentne riešiť, pre mňa je to priorita číslo jeden, aby sa deti čo najrýchlejšie dostali do škôl, samozrejme, s prísnym dodržaním všetkých hygienických a bezpečnostných podmienok,“ zdôraznila odborníčka.