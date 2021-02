Podnikateľ Jozef Brhel vypovedá na polícii

Jozef Brhel prišiel na prezídium v sprievode svojho právneho zástupcu. Na otázky novinárov nereagoval. Jeho právny zástupca uviedol, že sa vyjadria až po vypočutí.

„Vzhľadom na štádium trestného konania (neverejné prípravné konanie) sa nebudeme podrobnejšie vyjadrovať k postupu orgánov činných v trestnom konaní ani k vykonávaným úkonom,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová.

Podnikateľ poslal v piatok (29. 1.) do médií vyhlásenie, kde všetky obvinenia odmieta a svoju nevinu je rozhodnutý preukázať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Zároveň sa vzdal výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV. Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci piatkovej akcie Mýtnik bývalého šéfa Finančnej správy SR Františka Imrezeho, ako aj podnikateľovho brata Petra Brhela. Oboch vzal v pondelok (1. 2.) Špecializovaný trestný súd do väzby.