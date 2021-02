Slovákov cestujúcich do Česka čakajú sprísnené opatrenia

Česká republika okrem zelenej, oranžovej a červenej po novom, od 5. februára, zavedie aj štvrtú kategóriu tzv. veľmi vysoko rizikových krajín, kam zaradilo aj Slovensko. Na každého cestujúceho do Česka, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín na Slovensku, čakajú preto sprísnené opatrenia. Na sociálnej sieti na to upozornil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).

Cestujúci bude povinný pred vstupom na územie ČR vyplniť elektronický formulár na stránke https://plf.uzis.cz/. Maximálne 48 hodín pred vstupom do Česka bude potrebné si nechať urobiť PCR test v akreditovanom laboratóriu a mať písomné potvrdenie o negatívnom výsledku. „Po príchode do Česka je nutné potom absolvovať samoizoláciu, teda domácu karanténu až do predloženia druhého negatívneho výsledku PCR testu. Tento druhý test je možné absolvovať najskôr po piatich dňoch od príchodu do Česka,“ spresnil Klus.

Okrem toho platí po dobu desať dní od príchodu do Česka povinnosť všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT-PCR testu.

Výnimku majú pracovníci medzinárodnej dopravy, tranzit cez Česko do 12 hodín, odôvodnené cesty do Česka do 12 hodín, deti do päť rokov, ako aj tzv. pendleri, žiaci a študenti prekračujúci hranicu aspoň jedenkrát týždenne.