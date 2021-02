Merkelová: Do konca leta by mohol byť zaočkovaný každý nemecký občan

Nemecká kancelárka Angela Merkelová odhaduje, že do konca leta by mohol byť zaočkovaný každý nemecký občan, ktorý o to prejaví záujem. Uviedla to v pondelok po videokonferencii s predstaviteľmi nemeckých spolkových krajín, predstaviteľmi EÚ a zástupcami výrobcov vakcín.

Podľa Merkelovej by mohla byť dodávka vakcín splnená na konci tretieho štvrťroka. Platilo by to dokonca aj vtedy, ak by dovtedy neboli schválené ďalšie vakcíny, teda okrem už schválených od spoločností BioNTech/Pfizer, Moderna a AstraZeneca.

Merkelová obhajovala pomalý postup Európskej únie pri obstarávaní vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2, informovali agentúry AFP a DPA.

„Myslím si však, že za tým spomalením sú dobré dôvody,“ povedala Merkelová. Výrobné kapacity sú v Európe v porovnaní v USA podľa nej obmedzené a EÚ dlho rokuje so spoločnosťami, ktoré dodávajú vakcíny, aj o otázkach zodpovednosti.

Rokovania o dodávkach sa podľa Merkelovej slov predlžujú z dôvodu záväzkov, ktoré EÚ od spoločností dodávajúcich vakcíny vyžaduje. EÚ podľa nej nechce obetovať ochranu dát ako Izrael, ktorý údaje o svojej očkovacej kampani ponúkol výmenou za dávky vakcíny od spoločností BioNTech/Pfizer.