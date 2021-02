Česko od piatka sprísni opatrenia, Slovensko v najrizikovejšej kategórii

„Hlavným dôvodom je snaha utlmiť nové mutácie vírusu,“ napísal minister na Twitteri po rokovaní českej vlády. ČR zavedie kategóriu veľmi vysoko rizikových krajín.

Ľudia budú musieť pred cestou z týchto krajín absolvovať PCR test a následne ísť do karantény, píše spravodajský server Novinky.cz. Po piatom dni karantény absolvuje cestujúci druhý test. „Ten mu umožní karanténu ukončiť,“ povedal Petříček a dodal, že táto osoba bude aj potom po obdobie piatich dní musieť nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

Medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom sa zaradia Andorra, Estónsko, Írsko, Litva, Monako, Portugalsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

V prípade cesty z krajín v červenej kategórii (vysoké riziko) bude potrebné absolvovať test pred odchodom a druhý PCR test päť dní po príchode do ČR. Do tejto kategórie bude od piatka patriť väčšina európskych krajín vrátane Belgicka, Francúzska, Nemecka, Rakúska či Talianska.

Ľudia prichádzajúci z krajín označených oranžovou farbou (stredné riziko) budú musieť pred cestou do ČR absolvovať test, ktorý by si mali dať spraviť ešte v krajine, z ktorej prichádzajú. „Test by nemal byť starší ako 48 hodín, môže byť PCR i antigénny,“ povedal Petříček. Medzi tieto krajiny budú patriť Fínsko, Grécko, Island a Nórsko.

Pri cestách z krajín s nízkym rizikom sa podľa Petříčka nič nezmení. Z európskych krajín sem však patrí len Vatikán.

Cudzinci od minulej soboty (30. januára) môžu do ČR pricestovať len z nevyhnutných dôvodov. Vláda zakázala pobyt cudzincov v krajine - okrem ciest do zamestnania a škôl, nevyhnutných ciest za rodinou či blízkymi osobami, ciest do zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. Výnimka sa týka i svadieb a pohrebov.