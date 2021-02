Lipšic: Špeciálnu prokuratúru vnímam ako rehoľu

Národná rada (NR) SR sa musí rozhodnúť, či bude človek do konca života diskvalifikovaný za to, že bol v politike. Uviedol to kandidát na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniel Lipšic na verejnom vypočutí pred ústavnoprávnym výborom. Špeciálnu prokuratúru vníma ako rehoľu.

Lipšic sa rozhodol kandidovať preto, lebo má pocit, že v súčasnosti je na to vhodná doba, a to aj vďaka zmenám v prokuratúre, súdnictve aj politike. Vidí tu šancu posunúť spravodlivosť dopredu. V minulosti podľa Lipšica taká šanca neexistovala. Zdôrazňuje, že „tento boj nie je zďaleka vyhratý“. „Buď sa vrátime späť do systému našich ľudí, alebo spravíme krok ďalej v trestnej spravodlivosti,“ poznamenal.

V súvislosti s medializovanými informáciami, že Lipšic získal bezpečnostnú previerku cez ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), povedal, že je pravdou, že rezort práce doručil do Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) jeho dotazník na vykonanie bezpečnostnej previerky najvyššieho stupňa. Advokát je presvedčený, že ju vykonal dobre a hĺbkovo. Zároveň podotkol, že previerka sa robí približne 60 dní a tá jeho bola robená 69 dní. Previerku získal zákonne a skonštatoval, že na čele NBÚ je nominant bývalej vlády.

Na margo toho, že Lipšicovi ako advokátovi umožnila kandidovať za špeciálneho prokurátora novela zákona, hovorí, že je vhodné, aby vrcholné justičné funkcie boli otvorené. Dôvodom je, aby bola konkurencia čo najvyššia, skonštatoval. Ak na post špeciálneho prokurátora kandiduje „neprokurátor“, je to podľa Lipšica pozitívom, pretože prináša iný pohľad na vec a má skúsenosti z iného prostredia.

Za nevyhnutné by Lipšic pri zvolení za špeciálneho prokurátora považoval prerušenie kontaktu s ľuďmi, ktorí sú politickí aktívni. „Človek, ktorý získa dôveru parlamentu, sa musí odstrihnúť od svojich kontaktov,“ podotkol. Zároveň uviedol, že nemá aktívny vzťah s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Ak predseda vlády potrebuje k nejakej veci konzultáciu, zvykne Lipšicovi zavolať alebo sa stretnú. Je to však podľa Lipšica sporadické.

Garanciou toho, že sa vie odstrihnúť od kontaktov, je podľa neho to, že ako minister postupoval aj voči osobám, ktoré boli z jeho vládnej koalície. Tvrdí, že ak by mal v nejakom prípade konflikt záujmov, bol by v konaní vylúčený. „Moji spolukandidáti sú renomovaní prokurátori. Som presvedčený, že by nekandidovali, keby mali presvedčenie, že je voľba vopred dohodnutá,“ reagoval pred novinármi na domnienky, že by v koalícii mohla byť dohoda na tom, že sa stane špeciálnym prokurátorom práve on.

Dodal, že ak by ktokoľvek zo súčasnej vlády naplnil zákonné znaky trestného činu, tak by začal voči nemu trestné stíhanie. Považuje za nelegitímne, aby akékoľvek vedenie trestného stíhania bolo ovplyvnené politickými motiváciami. Pri trestnom stíhaní je podľa neho potrebné postupovať bez hnevu, vášne aj bez pomsty. „Trestné stíhanie musí byť postavené na dôkazoch a ničom inom,“ poznamenal Lipšic.

Lipšic tvrdí, že ako advokát zo spisu nevynáša a vynášanie by malo byť legislatívne upravené. „Je to problém, ktorý je vážny, a stálo by za zváženie upraviť právnu úpravu zverejňovania väzobných rozhodnutí súdov,“ myslí si. K úniku informácií by nemalo dochádzať. Informácie podľa neho unikajú od advokátov aj z polície. Lipšic zverejnil len obžalobu vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Bolo to v súhlase rodiny Kuciakovcov, ktorý v prípade zastupoval.