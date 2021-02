Čaplovič a Fronc vyzvali Gröhlinga, aby presadil otvorenie škôl

Ako tvrdia vo svojom vyhlásení, neustále sa odkladá otvorenie škôl, hľadajú sa dôvody, prečo nie je možné ich otvoriť a nehľadajú sa spôsoby, ako zabezpečiť žiakom a študentom prezenčné vzdelávanie tak, ako sa to deje v iných štátoch Európskej únie. „Otváranie škôl by mohlo prebiehať postupne, najprv v predškolských zariadeniach a na prvom stupni základných škôl, potom na ich druhom stupni, následne na stredných školách, prednostne v maturitných ročníkoch. Sú tu rôzne možnosti delenia tried, kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania,“ zhodujú sa Čaplovič s Froncom. Dlhodobo nechodiť do školy považujú pre deti za hazard vo vzťahu k ich budúcnosti. Ako tvrdia, omeškáva sa ich vedomostný a sociálny rozvoj, ako aj rozvoj ich komunikatívnych schopností.

Dvojica bývalých šéfov rezortu školstva si váži obetavosť pedagogických i nepedagogických pracovníkov školstva, ktorí v tejto dobe nahrádzajú riadnu výučbu dištančnou formou. „Avšak ich práca sa marí a znevažuje sústavnou zmenou pravidiel, dávaním prísľubov a ich rušením, ako aj prijímaním často nelogických opatrení zo dňa na deň,“ uviedli vo svojom vyhlásení.

Čaplovič s Froncom uviedli, že ak je možné mať otvorené školy v iných štátoch, musí sa to dať aj na Slovensku. „Nové a nové prijímané opatrenia na Slovensku v oblasti školstva oveľa viac škodia, ako pomáhajú a mladú generáciu vedomostne izolujú. Školstvo nie je možné vnímať len ako ekonomický a zdravotný problém. Je to predovšetkým problém vzdelávania nastupujúcej generácie, ktorú nedomyslené rozhodnutia poškodzujú,“ uzavreli bývalí ministri školstva.