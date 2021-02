Seniori, chronickí pacienti i vegetariáni by mali dbať na dostatok zinku

V súvislosti s posilňovaním imunity počas pandémie nového koronavírusu to odporúča hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková.

Zinok možno získať najmä z červeného mäsa, orechov, tekvicových a sezamových zrniečok či strukovín. Šimková upozornila, že nadmerný príjem zinku môže mať aj nežiaduce účinky, prejavujúce sa neurologickými príznakmi či tlmením funkcie bielych krviniek.

Dôležitý je aj dostatočný príjem vitamínu D, ktorého je pre menšie slnečné žiarenie nedostatok najmä v zimných mesiacoch. Lekárka však upozornila, že aj všeobecne platí, že v populácii sú skôr nižšie hladiny vitamínu D. Jeho príjem možno prirodzene získať jedením rýb, pečene či vajíčok. Odborníčka tiež radí prípadne užívať výživové doplnky s obsahom vitamínu D, a to v odporúčaných dávkach. Tiež upozorňuje, že predávkovanie môže mať toxické účinky.

Rovnako odporúča dbať na dostatočný prísun vitamínu C a to najlepšie v strave. Vysoké dávky vitamínu C však v rámci prevencie odporúčané nie sú. Šimková upozornila, že liečebné podávanie musí byť indikované lekárom.

Pripomenula, že dôležitá je aj zdravá výživa, ktorá prispieva k úprave červenej flóry, tzv. mikrobiomu, ktorý je dôležitý pre imunologické procesy v tele. Upraviť sa dá aj probiotikami.

Dodala, že v odporúčaných dávkach sú vhodné aj tzv. imunomodulátory ako betaglukány, echinacea, kolostruma a podobne. Naopak, lekárka radí neukončovať chronickú liečbu či nepoužívať v prevencii lieky, ktoré neodporučí lekár. Tie podľa nej môžu viac škodiť ako pomôcť.