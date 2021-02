V Košiciach zaznamenali v nedeľu mieru pozitivity 0,77 percenta

Ako uviedol, dokopy v rámci druhého kola skríningu od stredy (27. 1.) vykonali v Košiciach 83.435 testov. Tie odhalili 754 pozitívnych, čo predstavuje 0,9-percentnú pozitivitu.

„Mobilná odberová jednotka vykonala v útulkoch, nocľahárňach a v krízových centrách počas víkendu (30. 1. - 31. 1.) dokopy 567 testov, pričom pozitivita sa nepotvrdila ani u jedného z klientov. Vďaka včasnej izolácii niekoľkých prípadov počas minulých testovaní situácia v týchto komunitách je pod kontrolou a mesto neustále dohliada na prísne dodržiavanie všetkých opatrení,“ uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka skríning bude pokračovať v pondelok (1. 2.) a v utorok (2. 2.) na vybraných piatich odberových miestach.

„Pre Košičanov je to štvrté kolo testovania, zdá sa, že sa to trocha zlepšuje, ale stále to nie je to, čo očakávame. V prípade, že sa spustí COVID-automat, vyzerá to, že Košice sa len tak ľahko testovania nezbavia,“ povedal Polaček s tým, že sú pripravení aj na prípadné ďalšie testovanie.