Väčšina európskej populácie bude preočkovaná až na jeseň

Pre meškajúce vakcíny a nepripravenosť jednotlivých členských štátov bude väčšina európskej populácie zaočkovaná až na jeseň. Upozornili na to europoslanci Ivan Štefanec (KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v diskusnej relácii TA3 V politike.

„Ukazuje sa, že cieľ zaočkovať európsku populáciu bude reálne do 21. októbra s tým, že Veľká Británia by to mala stihnúť do 9. júla a USA do 9. augusta. Obávam sa, že trochu v tom zohral úlohu aj trh,“ poukázala Ďuriš Nicholsonová. Vysvetlila, že AstraZeneca, dodávateľ vakcíny proti novému koronavírusu, prisľúbila väčšie množstvo vakcín pre Veľkú Britániu a zmluvy s Európskou komisiou (EK) chápala firma len ako zmluvy o budúcich zmluvách.

Europoslanci preto požiadali o nahliadnutie do zmlúv so všetkými farmaceutickými spoločnosťami. „Vytvárame tlak na EK, aby boli zmluvy odtajnené a aby boli dohodnuté dodávky dodržané,“ doplnil Štefanec.

Pomalosť vakcinácie nie je podľa Ďuriš Nicholsonovej len v dodávkach vakcín, to je aj o vybavenosti jednotlivých štátov na to, ako očkovať. „To by si malo Slovensko uvedomiť, že potrebujeme posilniť zdravotníkov. Niektoré členské štáty napríklad otvorili viac hranice pre zdravotníkov z Ukrajiny. Našich zdravotníkov treba tiež výrazne podporiť aj finančne,“ uzavrela europoslankyňa.