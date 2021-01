Premiér: COVID-automat bude platiť, rokujeme aj o predaji respirátorov

Pripomenul, že za jeho prijatie hlasovali aj ostatné koaličné strany a pripravili ho spolu s odborníkmi a epidemiológmi. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Dodal, že aktuálne rokujú s obchodnými reťazcami aj o predaji respirátorov za nákladové ceny. Nevedel však povedať, kedy by sa mohla uzavrieť finálna dohoda.

„Dohodli sme sa, že od 8. februára platí COVID-automat a to, čo z COVID-automatu vyplynie,“ povedal premiér. V súvislosti s vyjadreniami niektorých koaličných partnerov, že by sa mal meniť a zmierniť by sa mohlo plošné testovanie, uviedol, že si občas pripadá ako v materskej škole. Nepovedal, kedy by sa mohli uvoľňovať opatrenia. Tvrdí, že situácia na Slovensku je 13-násobne horšia než situácia, pri ktorej by Nemci a Rakúšania uvoľňovali opatrenia.

Premiér zároveň uviedol, že by bol rád, keby sa školy otvorili čo najskôr. Fungovať by mohlo podľa neho testovanie kloktaním, ktoré už v decembri skúšali na troch školách. Poznamenal ale, že sa mu zdajú prehnané sumy, za ktoré by mohli tieto testy obstarať. Uvidí sa teda po výsledkoch obstarávania. Ďalšiu možnosť vidí v testoch, ktoré sa nemusia zavádzať tak hlboko do nosohltana.

V súvislosti s očkovaním podotkol, že nemá problém ani s ruskými vakcínami, musela by ich ale schváliť Európska agentúra pre lieky (EMA). V takom prípade by nebol proti tomu, aby sa nakúpili aj ruské vakcíny Sputnik. Dodal, že očkovanie ľudí mladších ako 55 či 60 rokov by mohli vyriešiť tým, že im budú odporúčať vakcínu od AstraZeneca. „Boli by sme všetci radi, keby sme mali vakcín výrazne viac, aby sme mohli očkovať viac ľudí. Všetci očkujeme toľko, koľko nám príde vakcín od výrobcov,“ hovorí.

Dodal, že aktuálne rokujú s hlavnými obchodnými reťazcami, ktoré majú dostatočnú sieť po Slovensku, o predaji respirátorov za regulované nákladové ceny. Myslí si, že týchto reťazcov sa nedotkla pandémia tak zásadne ako iných prevádzok, a toto by mohol byť ich príspevok. Popritom by sa podľa neho dalo zariadiť, aby pozitívne testovaní ľudia na MOM rovno dostali aj balíček respirátorov.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas pri výnimkách, ktoré boli podľa generálneho prokurátora vydané v rozpore so zákonom, urobil podľa premiéra správnu vec a konal vo verejnom záujme. „Zavolal som mu s tým, že som mu vyjadril podporu, aby pod takýmto verejným tlakom nezdupkal z funkcie,“ povedal Matovič s tým, že ho považuje za dobrého človeka.