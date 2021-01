Boris Kollár a Peter Pellegrini súhlasia so spustením COVID-automatu

„Nebudeme za ďalšie celoplošné testovanie, mal by byť tomu koniec,“ uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Súhlasí s tým aj líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini (nezaradený).

Kollár poznamenal, že COVID-automat vytvorili odborníci a jeho výhodou je predvídateľnosť otvárania a zatvárania krajiny i jednotlivých typov prevádzok. „Budem vplývať na kolegov vo vláde, aby celú energiu presmerovali z neustáleho testovania k očkovaniu,“ zdôraznil s tým, že je dôležité očkovať čo najrýchlejším tempom. Za veľkú chybu považuje, že sa nezačali očkovať najskôr najstarší a chronicky chorí pacienti. Obaja sa zhodli, že ak by Európska únia schválila vakcíny z Ruska alebo z Číny, SR by ich mala použiť.

Parametre COVID-automatu by mali podľa Kollára meniť len odborníci a nie politici. „Nedovolím, aby to bolo z večera do rána. Ľudia to musia vedieť v dostatočnom predstihu. Nie je mysliteľné, aby sa z večera do rána niečo zatvorilo alebo otvorilo,“ doplnil šéf slovenského parlamentu.

Pellegrini si myslí, že celoplošný skríning sprevádza viacero zlyhaní. „Je to veľmi nepríjemné, lebo sa to deje v období, keď denne podľahne COVID-u veľa ľudí a je veľké množstvo hospitalizovaných,“ spresnil s tým, že chaotické vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO) prispievajú k strate dôvery medzi verejnosťou, ale aj medzi samosprávami. Vyhlásil, že testovať sa má cielene a nie celoplošne.

Nepresné informovanie o výsledkoch prvého kola celoplošného skríningu by sa podľa Kollára už nemalo opakovať. Zo svojej pozície však nevie povedať, kde sa stala chyba. „Som rád, že sa to vysvetlilo a Bratislava nezažíva ďalšie kolo nácvikov,“ doplnil.

Predseda parlamentu uviedol, že predlžovaním núdzového stavu a sprísňovaním lockdownu robí Slovensko tie isté kroky ako celá západná Európa. V prípade potreby Sme rodina podporí predĺženie núdzového stavu a sprísnenie opatrení. „Keď povedia odborníci, že je to nutné, tak sa nebudem hádzať o zem,“ podotkol.

„Nesúhlasili sme s predlžovaním núdzového stavu formou, že to najskôr vláda rozhodne a 20 dní má na to, aby sa spätne prišla spýtať parlamentu, či tak môže urobiť. Je to fraška,“ podotkol Pellegrini. Súhlasí, že lockdown je riešením v boji s pandémiou. „Mrzí ma, že SR spolu s Rumunskom poskytuje svojim podnikateľom, ekonomike a občanom jednu z najnižších pomocí v Európe,“ zdôraznil. Upozornil, že hovoriť preto o ďalšom lockdowne spôsobuje ľuďom strach, či si dokážu udržať pracovné miesta a životný štandard.

„Vláda môže rozdať len to, čo sa dá,“ reagoval Kollár s tým, že pandemická pomoc je v SR rýchla, čoho výsledkom má byť relatívne nízka miera nezamestnanosti.