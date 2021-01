V autobuse bratislavskej MHD prišlo k potýčke medzi dvoma mužmi

PANE, NEVIETE PREČO V AUTOBUSE LIETALI FACKY? Tento pán by mohol vedieť informácie k ruvačke, ku ktorej došlo v autobuse MHD č. 93 v smere do Petržalky. Počas jazdy mal poškodený muž dostať dve facky, ktoré nakoniec vyústili do ruvačky. Situáciu spozoroval vodič autobusu, ktorý mužov na správanie upozornil. Tí nakoniec na zastávke Vyšehradská z autobusu vystúpili. Policajti piateho bratislavského okresu celý incident objasňujú ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Akékoľvek informácie k jeho totožnosti či pohybu alebo pobytu, nám môžete oznámiť na bezplatné číslo polície 158, na číslo 0961 0 35 905, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo na tejto facebookovej stránke prostredníctvom súkromnej správy.