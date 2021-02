Video: Ako za pár sekúnd vyčistiť striebro? Postačí vám horúca voda a alobal

Väčšina babských receptov na čistenie striebra zahŕňa zdĺhavý proces. Najprv je potrebné pripraviť si zmes na čistenie, potom ju naniesť na handričku a nakoniec šúchať šperky či príbory, až kým sa znovu nelesknú ako nové.

Postup, ktorý vám dnes ukážeme, si určite zamilujete. Funguje na znalosti základnej chémie a zaručí vám okamžitý lesk šperkov celkom bez drhnutia. Okrem toho vyčistí aj ťažko prístupné časti, kde sa nedostanete handričkou alebo iným nástrojom na čistenie.

Na rýchle vyčistenie striebra budete potrebovať alobal, horúcu (ideálne vriacu) vodu, soľ a sódu bikarbónu.

Alobal uložte na dno nádoby (napríklad plastovej misky alebo pekáča) a nalejte do nej horúcu vodu. Zmes poprášte dvomi polievkovými lyžicami kuchynskej soli a dvomi polievkovými lyžicami sódy. Následne vložte strieborný predmet do vody. Tá by ho mala okamžite vyleštiť. Potom ho len stačí vybrať a vysušiť.