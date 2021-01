Video: Diváci relácie namiesto hostky pozerali na to, čo sa ocitlo za jej chrbtom

Záznam z britskej relácie televízie BBC Wales s bývalou barmankou a vedkyňou Yvette Amosovou sa na sociálnych sieťach dostal do popredia záujmu užívateľov po tom, ako si viacerí všimli pozadie izby, z ktorej Amosová rečnila. Keďže vo Veľkej Británii platia pravidlá lockdownu, Yvette musela predstúpiť pred divákov z pohodlia domova a len za použitia webkamery.

Relácia sa týkala dopadov lockdownu na nezamestnanosť vo Walese, no mnohí tému úplne odignorovali. Pozornosť totiž pútala najmä polička s knihami po Yvettinej pravej strane, kde vo vrchnej časti zreteľne vidno erotickú pomôcku.

30-ročná Amosová sa k prípadu odmietla vyjadriť. O tom, ako sa hračka dostala do záberu, vzniklo niekoľko teórií. Podľa niektorých ju tam nastražili kamaráti barmanky, s ktorými žije v jednej domácnosti. Iní sa zas snažili zachrániť situáciu tým, že ide vraj o sviečku alebo sošku. Vyskytli sa dokonca tvrdenia, že Yvette si hračku zámerne umiestnila tak, aby ju bolo vidno, čím si chcela vystreliť z divákov.

Médiá oslovili aj matku Amosovej, Esther Williamsovú, ktorá o erotickej hračke povedala, že „nemá tušenie“, čo to je, ani sa to dcéry nebude pýtať. Na hračku pri pozeraní televízie upozornil jej syn, ktorý sa díval na televízor spolu s ňou.

Williamsová sa podľa vlastných slov s dcérou o relácii ešte nerozprávala, ale za jej vystúpenie sa nehanbí.

„Rozhovor som videla, a na to, čo bolo za ňou, ma upozornil syn. Všimla som si to aj sama, ale nevedela som, čo to je, ani som sa jej na to nepýtala. Je to dospelá žena,“ uviedla Williamsová pre denník Daily Mail.

Za dcéru sa nehanbí ani jej otec David, podľa ktorého nešlo o žartík jej samotnej alebo jej priateľov. „Už je trošku stará na takéto srandičky,“ uviedol.