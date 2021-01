Tajomstvo Ďatlovovej výpravy odkryté: Vedci už vedia, čo stálo za smrťou členov posádky

27. januára 1959 sa skupina ruských študentov vybrala na túru do uralského pohoria v Sverdlovskej oblasti. Na čele skupiny stál 23-ročný Igor Ďatlov, ďalší členovia boli prevažne jeho kamaráti a známi z Uralského polytechnického inštitútu.

Keď sa študenti z túry dlhšie nevracali, vyhlásili po nich pátranie. Stav, v akom sa našli ich zmrznuté telá, všetkých zaskočil: 21-ročnej Ľudmile a 38-ročnému Semenovi chýbali oči a jazyk. U niektorých mladých ľudí zistili praskliny lebky a polámané rebrá.

Keďže vyšetrovatelia hneď neprišli na to, čo usmrtilo skupinu zdravých a silných turistov, Ďatlovova výprava sa stala terčom konšpirátorov, ktorí hovorili o útoku snežného muža Yetiho či mimozemšťanov.

21. storočie ponúka technické vymoženosti, aké v 60. rokoch neboli k dispozícii, a tie nám dovoľujú pozrieť sa aj do minulosti. Tak sa pomocou 3D modelácie pravdepodobne konečne podarilo zistiť, čo stálo za krutým osudom 9-člennej výpravy.

Nešťastná náhoda

Vedci dodnes označovali za najpravdepodobnejší scenár, ktorý postihol mladých študentov, pád lavíny. S tým istým tvrdením prišli aj výskumníci zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu technológií (EPFL), ktorí prvýkrát pomocou počítača modelovali situáciu, ku ktorej mohlo dôjsť v priesmyku pomenovanom po vodcovi výpravy, Ďatlovovi.

Svoju nešťastnú smrť si podľa Švajčiarov nechtiac privodili samotní študenti, ktorí pri stavaní stanov v táborisku zaťali do tvrdého snehu, čo spôsobilo prepad snehovej prikrývky. Turisti si v priesmyku, kde chceli stráviť noc, urovnali sneh, aby sa mohli zložiť. Nízka snehová stena ich pritom mala chrániť pred silným vetrom.

Kombinácia náhody a nepriaznivých poveternostných podmienok (silný vietor a nespevnený terén) neskôr prispela k vzniku takzvanej „doskovej lavíny“, ktorá študentov vyhnala zo stanov, a kvôli ktorej umrzli pri teplote -25 stupňov Celzia.

Dosková lavína

K zosuvu doskovej lavíny dochádza vtedy, keď sa naruší vrstva slabšieho snehu uložená pod ďalšími nánosmi. Keď sa táto vrstva pohne, nesie so sebou aj vyššie vrstvy snehu. K zosunutiu lavíny podľa profesora Alexandra Puzrina z EPFL prispel aj katabatický vietor, ktorý vplyvom gravitácie znáša nánosy snehu smerom dolu zo svahu.

„Katabatický vietor pravdepodobne zosunul sneh a pričinil sa o jeho postupné hromadenie. Stálosť snehu mohla narušiť trhlina, ktorá nakoniec spôsobila jeho zosunutie,“ hovorí Puzrin.

Doktor Johan Gaume zo Simulačného laboratória snehu a lavín na EPFL vysvetlil, že pri modelovaní lavíny v priesmyku pomohli údaje o trení snehu a miestnej topografii. Z nich vyplýva, že k lavíne, ktorá po sebe nenechala žiadne stopy, mohlo dôjsť aj na miernom svahu.

Podľa odborníkov lavína mohla spôsobiť aj brutálne zranenia, ktoré utrpeli niektorí členovia výpravy, a to zvlášť za predpokladu, že ostali zakliesnení medzi vrstvou snehu a tvrdým dnom stanu. Niekoľkí členovia výpravy vybehli zo stanov len v ponožkách alebo spodnej bielizni, a takto bežali niekoľko metrov po snehu na miesto, kde ich našli mŕtvych. Dôvod, prečo zo stanov vybehli bez teplého oblečenia, je dodnes neznámy.

Konšpirácie o KGB, Yetim aj mimozemšťanoch

K zosunutiu snehu podľa vedcov došlo niekedy medzi deviatou a štrnástou hodinou od poškodenia svahu (lyžou alebo iným predmetom). Toto je podľa Gaumeho kľúčový bod štúdie.

„Vedci pred nami nedokázali vysvetliť, ako by uprostred noci mohlo dôjsť k lavíne bez toho, aby večer padal sneh. Museli sme prísť s novou teóriou, ktorá by to vysvetlila,“ hovorí Gaume.

Ako sme už spomenuli, udalosť je opradená sieťou konšpirácií, z ktorých ako najuveriteľnejšia sa javí tá, že skupinu študentov zostrelila sovietska raketa. Podľa mnohých boli členmi alebo mali kontakty s KGB, a pôsobili ako tajní agenti západu.

K ďalšej obľúbenej teórii patrí aj tá, podľa ktorej sa študenti zbláznili pod vplyvom „infrazvuku“. K vzniku tohto fenoménu dochádza, keď sa za správnych podmienok tvoria vzdušné víry. Tie pod určitým uhlom vydávajú zvuk, ktorý v človeku údajne vyvoláva pocity úzkosti, nervozity a hrôzy.

Teória o Yetim sa inšpirovala novinovým článkom, v ktorom nemenovaný „známy doktor“ tvrdí, že polámané rebrá Semena a Ľudmily vznikli po zovretí ich hrudníkov neznámym tvorom.

K vzniku konšpirácií prispel aj fakt, že Sovietsky zväz tragickú udalosť dlhšie tajil.