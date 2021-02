Ako sa COVID-19 prejavuje v ústach: 4 príznaky, ktoré ho prezradia

Koronavírus sa podľa najnovších objavov prejavuje aj príznakmi na nohách a rukách a v ústach. Zatiaľ neexistuje vedecký konsenzus, či by mali byť pridané do oficiálneho zoznamu prejavov ochorenia, no treba na ne myslieť, ak máte podozrenie, že ste sa nakazili.

Ako zistiť, či ste „skrytý prenášač“ koronavírusu? Pozor by si mali dať najmä mladší

Štvrtina infikovaných pacientov sa pri ochorení stretáva so zápalom jazyka alebo hrbolčekmi či vredmi v ústach. 40 percent pacientov zas udáva, že sa stretli so začervenaním, pálením alebo vyrážkou v oblasti dlaní a chodidiel, píše britský Express.

Lingválna papilitída

Prechodná lingválna papilitída je časté zápalové ochorenie, ktoré spôsobuje zápal papíl na jazyku. Prejavuje sa najmä výskytom hrbolčekov, pričom najčastejšie k nemu dochádza pri chrípke a zväčšení lymfatických uzlín.

Z výskumov vyplýva, že ide o najčastejší prejav koronavírusu v ústach nakazených.

Ďalšie príznaky koronavírusu v ústach

Pri čiastočnej depapilácii jazyka dochádza k tvorbe ohraničeného bieleho povlaku. Ten môže byť spôsobený aj kvasinkovou infekciou (na obrázku); Foto: sruilk/Shutterstock.com

V ústach takmer siedmich percent zo sledovaných COVID-pozitívnych pacientov sa začali tvoriť afty.

U 6,6 percent pacientov sa vyskytla glositída, alebo zápal jazyka, ktorý spôsobuje jeho opuchnutie a zmenu farby.

U takmer štyroch percent pacientov zaznamenali čiastočnú depapiláciu jazyka. O nej hovoríme vtedy, keď jazyk čiastočne pokryje biely nemiznúci povlak.

Problémové ruky a nohy

Výskum, ktorý prebehol za účasti 666 pacientov zo španielskeho Madridu, tiež poukazuje na pomerne časté príznaky koronavírusu vyskytujúce sa na dlaniach a chodidlách. 40 percent pacientov sa sťažovalo na šúpanie pokožky.

Pri koronavíruse sa môžu odlupovať aj najvrchnejšie časti pokožky pier. Pomerne častým príznakom je aj ich opuch, ktorý môže zasiahnuť aj vnútornú časť úst.