Tento výnimočný antioxidant pomáha pri chudnutí aj bez diéty

Kyselina tioktová, tiež známa ako kyselina alfa-lipoová (ALA), je silný antioxidant, ktorý pomáha ľuďom pri chudnutí. Potvrdili to výsledky klinických skúšok publikované v akademickom časopise The Journal of Nutrition .

Pacienti, ktorí užívali 600 miligramov R formy kyseliny lipoovej (R-LA) za deň, dokázali schudnúť za 24 týždňov bez zmeny stravovania alebo fyzickej aktivity. Spoluautor štúdie Balz Frei povedal:

„Údaje jasne preukázali úbytok telesnej hmotnosti a telesného tuku u ľudí užívajúcich doplnky kyseliny lipoovej. Najmä u žien a u najťažších účastníkov. “

Kyselina alfa-lipoová je mastná kyselina so stredne dlhým reťazcom, ktorá sa prirodzene nachádza v zelenine, ako je brokolica či špenát a živočíšnych produktoch, ako sú vnútornosti.

Naše telo vytvára malé množstvo kyseliny lipoovej, ktorá je nevyhnutná pre reguláciu metabolizmu a výrobu energie. Zdá sa, že suplementácia kyselinou alfa-lipoovou ponúka niektoré ďalšie výhody bez ohľadu na jej úlohu pri výrobe energie.

Voľnopredajné doplnky kyseliny lipoovej ponúkajú výhody vrátane zníženia hladiny cukru a cholesterolu v krvi a silných antioxidačných a protizápalových účinkov.

Používa sa tiež ako doplnková liečba cukrovky, poklesu kognitívnych funkcií súvisiacich s vekom a srdcových chorôb. Spoluautor štúdie Alexander Michels povedal:

„Vedci už desaťročia skúmajú možné zdravotné prínosy doplnkov s kyselinou alfa-lipoovou vrátane toho, ako by mohli zlepšiť zdravé starnutie a zmierniť kardiovaskulárne choroby. V obidvoch modeloch na hlodavcoch a v malých klinických štúdiách na ľuďoch vedci z LPI preukázali priaznivé účinky kyseliny lipoovej na oxidačný stres, metabolizmus lipidov a cirkadiánny rytmus.“

Dôležité je zloženie doplnku

Podľa profesora Toryho Hagena, hlavného autora štúdie, sa tento výskum zameral na dva problémy, ktoré boli v minulých klinických skúškach často ignorované:

„Mnohé existujúce klinické štúdie, ktoré využívali kyselinu lipoovú, sa zameriavali na dobrovoľníkov s už existujúcimi stavmi, ako je cukrovka, čo sťažuje určenie, či doplnky kyseliny lipoovej slúžia iba ako liečba choroby alebo majú iné priaznivé účinky na zdravie. Ďalším problémom je formulácia doplnku. Mnoho predchádzajúcich štúdií používalo S formu kyseliny lipoovej, ktorá je produktom priemyselnej syntézy a v prírode sa nenachádza. My sme používali iba R formu kyseliny lipoovej - formu, ktorá sa nachádza v tele prirodzene.“

Vedecký tím zistil, že u tých pacientov, ktorí schudli, sa znížila hladina triglyceridov v krvi, čo je hlavná zložka telesného tuku. Hagen povedal: