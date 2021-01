5 spôsobov, akými sa prejavuje depresia u detí

Depresia je závažné psychické ochorenie, ktoré negatívne vplýva na pocity, myšlienky a konanie človeka. Vo všeobecnosti spôsobuje pocit smútku a/alebo stratu záujmu o obľúbené aktivity.

Medzi najčastejšie príznaky depresie patria aj zmena stravovacích návykov (nadmerná alebo podpriemerná konzumácia jedál), ťažkosti so spaním a únava a problémy so sústredením. Diagnózu vždy stanovuje všeobecný lekár alebo psychiater, pričom prihliada na to, ako dlho príznaky pretrvávajú. V prípade dvoch a viac týždňov sa dá vo väčšine prípadov už hovoriť o depresii.

Depresia môže postihnúť kohokoľvek bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne zázemie či rasu. V ohrozenejšej skupine sa ale ocitajú ľudia, ktorí spadajú pod tieto rizikové faktory:

biochemické – rozdielne chemické fungovanie mozgu

genetické

osobnostné – depresii častejšie podliehajú ľudia s nízkym sebavedomím a ťažkosťami so zvládaním stresových situácií, či pesimisti

environmentálne – časté vystavovanie sa násiliu, zanedbávaniu alebo chudoba

Depresia u detí

Britský Národný zdravotnícky systém zdôrazňuje, že rodičia by nemali považovať za samozrejmé, že depresii podliehajú len dospelí ľudia.

„Ak máte podozrenie, že vaše dieťa je depresívne, je dôležité čím skôr vyhľadať pomoc,“ varujú zdavotníci. „Čím dlhšie ochorenie pretrváva, tým viac dieťaťu ničí život a pretavuje sa do dlhodobého problému.“

Keďže niektoré príznaky sa u detí môžu prejavovať inak ako u dospelých, pomôže vám prehľad tých najčastejších z nich:

1. Smútok

Smútok a zlá nálada, ktorá nikdy nemizne, môže svedčiť o prítomnosti depresie u dieťaťa. V praxi si to všimnete napríklad tak, že dieťa sa s vami dlhodobo nerozpráva a trávi osamote viac času ako doteraz.

2. Podráždenosť

Pri depresii majú niektorí ľudia problém sústrediť sa na základné životné potreby a povinnosti. Ak dieťa dokážu podráždiť aj maličkosti, určite zistite viac o tom, ako sa cíti.

3. Únava

Nadmerná dlhotrvajúca únava môže takisto signalizovať depresiu. Tak, ako dospelým, aj deťom komplikuje život nespavosť, ktorá sa počas dňa premení na únavu. V takomto prípade urobíte najlepšie, keď svojmu dieťaťu stanovíte harmonogram a vyhradíte hodiny určené na spánok.

4. Nezáujem o koníčky

Nebaví ich tráviť čas s kamarátmi, nechcú čítať obľúbené knihy či pozerať milované rozprávky – aj to svedčí o prítomnosti depresie u detí. Svojmu potomkovi pomôžete aj tým, že ho citlivo a postupne privediete k jeho pôvodným záľubám. Venujte mu viac času a berte ho na prechádzky a výlety.

5. Strata sebavedomia

U dospelých aj detí sa depresia často prejavuje správaním, pri ktorom sa človek pred ostatnými ponižuje. Deti sa napríklad môžu trestať za zlé výsledky v škole alebo neposlúchnutie rodičovských príkazov. Často sa dostavuje aj nespokojnosť so vzhľadom.

Ďalšie kľúčové príznaky depresie u detí: