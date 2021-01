Kôrnatenie tepien: Tento typ zeleniny zabráni kalcifikácii ciev a aorty

Hlúbová zelenina, ako je ružičkový kel, kapusta, brokolica a kel, znižujú pravdepodobnosť poškodenia krvných ciev a kardiovaskulárnych chorôb. Potvrdila to štúdia publikovaná v akademickom časopise British Journal of Nutrition.

Každodenná konzumácia tejto zeleniny môže mať obrovský úžitok najmä pre tých, ktorí trpia na srdcové choroby. Štúdia zistila, že strava s vysokým obsahom tejto zeleniny môže zabrániť hromadeniu vápnika v aorte, čo je jeden z hlavných markerov vaskulárnych chorôb.

Aorta je najväčšia tepna, cez ktorú prúdi krv zo srdca do nášho tela. Hromadenie tukových látok a usadenín vápnika v tepnách spôsobuje zlú cirkuláciu v tele, čo vedie k infarktu alebo mŕtvici.

Pozitívny účinok vitamínu K

Prvá autorka štúdie Lauren Blekkenhorst povedala:

„V našich predchádzajúcich štúdiách sme identifikovali, že u tých, ktorí mali vyšší príjem tejto zeleniny, bolo znížené riziko výskytu klinických kardiovaskulárnych chorôb, ako je srdcový infarkt alebo mozgová príhoda, ale neboli sme si istí, prečo. Naše zistenia z tejto novej štúdie poskytujú prehľad o možných mechanizmoch. Teraz sme zistili, že staršie ženy konzumujúce väčšie množstvo hlúbovej zeleniny každý deň majú nižšiu pravdepodobnosť rozsiahleho kalcifikovania aorty. Jednou konkrétnou zložkou, ktorá sa hojne nachádza v hlúbovej zelenine, je vitamín K, ktorý môže byť zapojený do inhibície procesu kalcifikácie, ktorý sa vyskytuje v našich krvných cievach.“

Výsledky ukazujú, že tvorba vápnika v aorte bola znížená o takmer 50 percent u žien, ktoré konzumovali denne viac ako 45 g hlúbovej zeleniny. Blekkenhorst dodala: "To neznamená, že jedinou zeleninou, ktorú by sme mali jesť, je brokolica, kapusta a ružičkový kel. Každý deň by sme mali jesť širokú škálu zeleniny, aby sme dosiahli celkové zdravie a pohodu. “

Kardiovaskulárne choroby sú najbežnejšou príčinou smrti na svete a každoročne si vyžiadajú viac ako 18 miliónov životov. Táto štúdia bola vykonaná v Austrálii, kde viac ako 65 percent srdcových chorôb je dôsledkom nesprávnej stravy.

National Heart Foundation of Australia odporúča, aby sa ľudia snažili zahrnúť do svojej každodennej stravy najmenej päť porcií zeleniny spolu s ovocím, morskými plodmi, chudým mäsom, mliečnymi výrobkami a zdravými tukmi nachádzajúcimi sa v orechoch a semienkach.