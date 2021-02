3 doplnky stravy, ktoré vám môžu poškodiť srdce

Zdravému srdcu najviac prospieva zdravé stravovanie, pravidelný pohyb a zvládanie stresu. Pre dodatočnú dávku ochrany viacerí z nás siahajú po vitamínových doplnkoch.

Pri nákupe vitamínov musíte byť obozretní. Na rozdiel od liekov vydávaných na predpis vám nik nezaručí, že ich vaše telo potrebuje, alebo že vám ich užívanie neuškodí. V niektorých tabletkách sa môžu nachádzať nečistoty, ktoré môžu pri prehnanom užívaní viesť až k poškodeniu srdca. Ktoré to sú?

Červená fermentovaná ryža

Ide o doplnok, ktorý sa vyrába z plesní rastúcich na bielej ryži. Doplnky obsahujú monakolín K, ktorý je ekvivalentom lieku užívaného na zníženie cholesterolu lovastatínu. Pre ľudí, ktorí neznášajú dobre statíny, ide o ideálnu náhradu.

Riziko pre srdce: Pri červenej ryži nedokážete určiť, koľko monakolínu K sa v nej nachádza. Niektoré výrobky obsahujú miniatúrne množstvá, iné sa zas približujú menšej dávke lieku na predpis. V prípade, že neužívate statíny, doplnok by vám nemal uškodiť. Pacienti, ktorí ich užívajú, by sa mohli stretnúť so svalovou bolesťou alebo svalovým zlyhaním, ktoré môže viesť k poškodeniu ďalších telesných systémov.

L-arginín

L-arginín je aminokyselina a základný stavebný prvok oxidu dusnatého. Doplnky s obsahom tejto látky sa ponúkajú na spriechodnenie ciev, zníženie krvného tlaku a podporu erekcie.

Riziko pre srdce: L-arginínu by sa mali vyhnúť pacienti s akýmikoľvek srdcovými chorobami. Tento fakt podporuje aj štúdia, ktorej sa zúčastnili pacienti po prekonaní infarktu. Výskum však museli rýchlo ukončiť, pretože šiesti z nich zomreli po prvých dávkach L-arginínu.

V prípade, že užívate lieky na vysoký tlak, doplnok s L-arginínom by mohol vyvolať jeho nadmerný pokles. Látka sa tiež neodporúča kombinovať s liekmi na riedenie krvi, pretože by mohla nadmerne posilniť ich účinok. Neužívajte ju ani spolu s inhibítormi ACE, pretože môže vyvolať rýchly nárast množstva draslíka v krvi.

Cesnakové doplnky

Cesnak v pilulkách sľubuje zníženie tlaku a cholesterolu. Predáva sa aj vo forme prášku a extraktu, no štúdie o jeho účinkoch poskytujú zmiešané recenzie.

Riziko pre srdce: Podobne ako L-arginín, aj cesnakové doplnky môžu zintenzívniť účinky niektorých liekov, a to najmä tých na srdce. Nemali by ich brať napríklad ľudia užívajúci lieky na riedenie krvi, zníženie cholesterolu a zníženie krvného tlaku. Na záver dodáme, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že cesnakové doplnky sú pre zdravie prospešnejšie ako konzumácia obyčajného cesnaku.