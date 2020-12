Krajčí: Pravidelné testovanie by bolo cestou uvoľnenia opatrení

Prinieslo by to uvoľnenie opatrení, napríklad v podobe otvárania škôl či možno reštaurácií. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to v utorok uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Chápe aj odpor voči testovaniu.

„Na to treba byť trpezlivý. Bolo by treba naozaj počkať, kým čísla budú lepšie,“ komentoval šéf rezortu zdravotníctva, pričom poukázal na to, že počty pacientov na pľúcnej ventilácii mierne stúpajú. Tvrdí však, že na to, aby bolo ďalšie kolo celoplošného testovania, musí byť konsenzus a ochota ľudí zapojiť sa do neho.

Myslí si, že nechať sa pretestovať raz za týždeň a môcť slobodne žiť, je oveľa lepšie, ako byť zavretý doma. V prípade, že by Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR dostalo za úlohu obstarávať testy, nebude sa tomu podľa jeho šéfa brániť. Bol by však rád, keby sa tým zaoberať nemusel. Poukázal na to, že rezort je aktuálne najvyťaženejším. Pripravuje aj vakcinačnú stratégiu.

Uviedol tiež, že ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) dali tú istú špecifikáciu na nakúpenie antigénových testov ako predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR Jánovi Rudolfovi, preto si mysleli, že bude rovnako úspešný. „Je pravda, že doba sa zmenila, pribudli ďalší hráči na trhu. Dostal oveľa viac ponúk,“ doplnil Krajčí s tým, že Sulík chcel výber zúžiť tak, aby sa vylúčili ďalší záujemcovia.

Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že v rámci špecifikácie antigénových testov vybrali najprísnejšiu variantu, akú dala Európska únia. Dodal preto, že si úlohu splnili najlepšie, ako vedeli.