Zelení v EP: Eurokomisia by mala zverejniť správu o konflikte záujmov Andreja Babiša

Konflikt záujmov spočíva vo výkone funkcie predsedu vlády a obchodnými záujmami spoločností Agrofert, ktorým kedysi šéfoval. Podľa frakcie Zelených EK potvrdila, že Babiš je v konflikte záujmov už pred dvoma rokmi, na základe jej výziev, aby preskúmala väzby medzi premiérom a spoločnosťami zo skupiny Agrofert.

Komisia zatiaľ nezverejnila výsledky vykonaného auditu zameraného na možný konflikt záujmov, hoci, ako upozorňujú europoslanci frakcie Zelených, skupina Agrofert získala cez eurofondy milióny eur.

Nemecká europoslankyňa Viola von Cramon-Taubadelová, ktorá je koordinátorkou Zelených vo Výbore EP pre kontrolu rozpočtu, v tejto súvislosti skonštatovala, že Európska komisia opäť dala jasne najavo, že Babiš je v konflikte záujmov. „Tento proces sa ťahá dosť dlho. Je načase, aby Komisia konečne zaujala stanovisko a rozhodla, ako bude konať,“ uviedla. Upozornila, že český premiér porušuje etické pravidlá EÚ, ako aj národné pravidlá svojej krajiny, čo nemôže pokračovať.

Podľa jej slov eurokomisia musí zverejniť všetky zistenia vykonaných auditov a načrtnúť, ako chce konať pri riešení „pretrvávajúceho konfliktu záujmov“. A to aj preto, lebo sú dostupné informácie, podľa ktorých česká vláda chcela spoločnosti Agrofert poskytnúť peniaze z Fondu spravodlivého prechodu, ktorý navrhla vytvoriť Európska komisia na zmiernenie šokov z prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo.

K situácii sa vyjadril aj český europoslanec Mikuláš Peksa, rovnako koordinátor Zelených v rozpočtovom výbore, ktorý upozornil, že uniknutá správa Európskej komisie naznačuje, že europarlament mal pravdu, keď vyzval na vyšetrenie tohto prípadu.

„Žiadny oligarcha, politik alebo podnikateľ by nemal mať možnosť využiť svoju mocenskú pozíciu na získanie finančných prostriedkov EÚ do svojich vlastných vreciek. Nemali by už existovať žiadne dotácie EÚ pre Agrofert a už žiadne rokovania s Babišom, z ktorých by mohol mať prospech, až kým sa tento konflikt nevyrieši,“ odkázal český poslanec.