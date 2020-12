Minister školstva chce tretí návrh na návrat žiakov do škôl predstaviť do 23.12.

Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra. Uviedol to v utorok po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorým plán na návrat žiakov do škôl neprešiel.

Minister potvrdil, že sa školy v pondelok 7. decembra neotvoria. Ako doplnil, od ÚKŠ dostali za úlohu plán prepracovať. „Potrebujeme súčinnosť viacerých ministerstiev. Verím, že po tomto rokovaní budú súčinné a budeme vedieť upraviť jednotlivé vyhlášky alebo zákony a následne budeme vedieť vypracovať návrh," povedal minister školstva. Verí, že potom by sa mohli deti vrátiť do škôl 8. januára 2021. Výhrad k ich plánu od členov ÚKŠ bolo podľa šéfa rezortu školstva viacero. „My ako ministerstvo školstva nedokážeme zazmluvňovať zdravotníkov alebo robiť s nimi ďalšie úkony, na to potrebujeme súčinnosť viacerých ministerstiev. Toto nedokážu samostatne urobiť ani samosprávy," vysvetlil. Ďalšie výhrady boli podľa šéfa rezortu školstva aj v súvislosti s dobrovoľnosťou pretestovania. Potvrdil, že dobrovoľnosť testovania bola počas rokovania dlhou témou. „Pán podpredseda Holý dostal úlohu pozrieť sa na celú túto problematiku, či to môže a za akých okolností to môže byť povinné," povedal Gröhling. Zároveň potvrdil, že sa potrebujú opäť stretnúť a dať dokopy pripomienky. Po odmietnutí plánu uviedol, že má „úplne normálny pocit". Nápady na ďalšie návrhy podľa neho majú. „Sme na ministerstve dostatočne kreatívni," dodal. Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.