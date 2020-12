Richard Sulík zastavil nákup antigénových testov

Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) zastavil nákup antigénových testov a žiada zmeniť zadanie, resp. realizátora nákupu, ktorým ho pred dvomi týždňami poverila vláda. "Dôvodom je nesúlad medzi žiadosťou predsedu vlády a pôvodným zadaním ministerstva zdravotníctva," vysvetlil novinárom po tom, ako o situácii informoval člen ústredného krízového štábu na utorkovom rokovaní.

Sulíkov rezort dostal pôvodné zadanie zaobstarať v štyroch termínoch 16 miliónov antigénových testov podľa zadania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. „Neskôr som však dostal list od predsedu vlády, ktorým ma žiada zakúpiť testy s čo najväčšou špecificitou a senzitivitou,“ ozrejmil Sulík, ktorý zároveň dodal, že požiadavka na čo najpresnejšie testy vytvára priestor na zakúpenie testov s vyššou senzitivitou a špecificitou, ktoré v zadaní uviedlo ministerstvo zdravotníctva. “Podľa toho sme mali nakúpiť testy so senzitivitou minimálne 96 a špecificitou minimálne 97 percent,“ dodal. Sulík sa preto obáva, že by sa mohol dostať do podozrení a spochybňovania efektívnosti nákupu. „Niekto by mohol povedať, prečo som kúpil testy s 99-percentnou špecificitou za štyri eurá, ak MZ stačili testy s 97-percentnou špecificitou za tri eurá,“ uviedol ako príklad.

Preto chce, aby na stredajšom (2. 12.) rokovaní vlády sa buď zmenilo zadanie MZ SR, alebo testy obstarával rezort zdravotníctva. "Ak operatívne zmeníme zadanie, k 16. decembru tu môžu byť prvé dve várky plánovaného objemu, teda osem miliónov testov,“ dodal Sulík.

Sulík dostal za úlohu obstarať 16 miliónov antigénových testov na rokovaní vlády 19. novembra. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) mal rezort hospodárstva testy obstarať v štyroch etapách do konca decembra. MH SR spustilo zverejnením oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií verejné obstarávanie antigénových rýchlotestov na nový koronavírus SARS-CoV-2.