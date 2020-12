Prezidentská kancelária podporila #GivingTuesday, organizuje zbierku pre rodiny

Prezidentský úrad organizuje zbierku šatstva a hygienických pomôcok pre rodiny v Krompachoch, ktorých domy boli nedávno zaplavené. Informovala o tom Veronika Šoltinská, PR manažérka Nadácie Pontis, ktorá je ambasádorom iniciatívy na Slovensku. Deň štedrosti alebo #GivingTuesday pripadá na 1. decembra.

„December je pre mnohých obdobím nezištnosti a služby iným. Aj preto som veľmi rada, že sme spolu so zamestnancami prezidentskej kancelárie uskutočnili zbierku a mohli tak podporiť myšlienku dobrosrdečnosti a pomoci,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

Darovací utorok upriamuje pozornosť na dobré skutky. „Tie by sa mali konať po celý rok, no v tento jeden deň si ich špeciálne pripomíname a motivujeme tak jednotlivcov, ako aj firmy či samosprávy, aby vybočili zo zaužívaného stereotypu a zamerali sa na tých, ktorí potrebujú pomoc,“ hovorí výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša. Dodáva, že do iniciatívy sa môžu zapojiť ľudia a darovať svoj čas, peniaze, veci či skúseností.

Ľuďom pri rozhodovaní o pomoci pomôže „urýchľovač dobra“, ktorý nájdu na webovej stránke mozempomozem.sk, približuje Šoltinská. Ten náhodne vyberie niektorý z registrovaných subjektov žiadajúcich o podporu. Ponúka tiež možnosť vyhľadať neziskové organizácie podľa regiónu alebo zamerania.

Niektoré firmy sa do #GivingTuesday zapájajú prostredníctvom programu Firmy komunite, ktorý administruje Nadácia Pontis. Šoltinská hovorí, že v rámci programu organizuje jesennú zbierku šatstva a potrieb pre neziskové organizácie pomáhajúce ľuďom v núdzi a životnému prostrediu.

„Pomáhať budú zamestnanci 23 spoločností od Bratislavy cez Žilinu, Nitru, Banskú Bystricu až po Košice či Veľký Šariš. Podporia 23 organizácií zo všetkých kútov Slovenska venovaním oblečenia, drogérie, hračiek a ďalších vecí zo zoznamu, ktorý si pripraví každá organizácia podľa potrieb svojich klientov, aby bola pomoc adresná,“ hovorí Šoltinská.

Do sviatku darovania sa podľa Šoltinskej zapojilo sedem samospráv, a to Prešov, Hlohovec, Spišská Nová Ves, Spišská Belá a bratislavské mestské časti Staré Mesto, Rača a Petržalka. Obce organizujú napríklad zbierky kníh, didaktických pomôcok, instantných potravín aj drogérie pre ľudí bez domova, azylové domy a domovy pre seniorov.

„Sviatok štedrosti #GivingTuesday je protipólom k dňom nákupného šialenstva Black Friday a Cyber Monday, ktoré darovaciemu utorku predchádzajú. Idea vznikla v Spojených štátoch amerických v roku 2012,“ pripomenula Šoltinská. Slováci sa do globálneho hnutia zapájajú štvrtýkrát.