Gröhling: Zlom v mojej trpezlivosti je na konci

Uviedol to pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorý sa má zaoberať aj návratom žiakov do škôl. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl.

Minister tvrdí, že požiadavka pretestovať všetkých na 100 percent, teda žiakov, učiteľov aj rodičov detí, je nerealizovateľná. „Oslovili sme samosprávy, zriaďovateľov, aby nám pomohli s realizáciou. Ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí,“ povedal minister s tým, že pripravili návrh, ktorý bol odporúčaný zo strany epidemiológov. Z návrhu vyplýva, že dohodli hranicu 70 percent, ktorá by stačila na to, aby sa škola otvorila.

Na rokovanie priniesol Gröhling plán, na základe ktorého by sa cez víkend mohlo začať pilotne testovať. Do „pilotného projektu“ sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny. „Tie by sme vedeli počas víkendu pretestovať. Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje, a vedeli by sme to upraviť v januári,“ poznamenal minister. Podľa Gröhlinga by sa do škôl mali vrátiť najmä žiaci na západe Slovenska. Minister si nevie predstaviť, ako by zadali povinnosť pretestovať všetkých. To, či návrh prejde, zatiaľ komentovať nechcel.

O tom, prečo bol pondelkový (30. 11.) krízový štáb zrušený, nevedel. Verí, že ÚKŠ sa pozrie na to, prečo je vzdelanie dôležité. Dodal, že významné je aj zdravie a bezpečnosť ľudí.